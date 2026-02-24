Achraf Hakimi será juzgado en Francia por una presunta violación y podría ser condenado a 15 años de prisión

Luego de tres años de investigación judicial, Achraf Hakimi será juzgado por una supuesta violación y podría recibir una pena de 15 años de cárcel si es encontrado culpable. La jueza de instrucción dio lugar al pedido de procesamiento que había solicitado la Fiscalía de Nanterre en julio del año pasado, luego de considerar la existencia de pruebas contundentes para juzgar al futbolista del Paris Saint-Germain por el hecho que habría sucedido en febrero de 2023.

“Tras tres años de batalla judicial, mi clienta tomó con alivio la orden de imputación de Achraf Hakimi ante el Tribunal Penal Departamental por violación. La orden de imputación dictada hoy es perfectamente coherente con los elementos del expediente y las peticiones del fiscal”, celebró Rachel-Flore Pardo, abogada de la víctima.

Fanny Colin, defensora del jugador, sostuvo: “Se ordena un juicio basándose únicamente en la palabra de una mujer que ha obstaculizado todas las investigaciones, que se ha negado a someterse a todos los exámenes médicos y pruebas de ADN, que se ha negado a que se examine su teléfono celular y que se ha negado a dar el nombre de un testigo clave”.

La noticia del juicio de Hakimi se dio a dos días del encuentro entre el PSG y el Mónaco por la Champions League PAUL ELLIS - AFP

De acuerdo con la representante legal del futbolista marroquí, la supuesta víctima fue sometida a dos evaluaciones psicológicas sucesivas que revelaron “una falta de lucidez sobre los hechos que pretende denunciar” y la “ausencia de cualquier síntoma postraumático”.

La denuncia contra Hakimi tuvo su origen el 25 de febrero de 2023 cuando una joven se presentó en la comisaría de Nogent-sur-Marne, comuna situada en el norte de Francia, y explicó que quería presentar una denuncia contra el futbolista. Allí, describió que había acudido a su domicilio alrededor de la 1:15 de la madrugada, y que había sido agredida sexualmente.

En ese sentido, el defensor del PSG siempre negó cualquier acto de penetración, admitiendo únicamente abrazos mutuos e intercambios de besos consentidos. Sin embargo, el fiscal de la República de Nanterre consideró que la escena descripta por la joven “coincidía en su desarrollo y duración con los mensajes enviados por la víctima a su amiga”. De hecho, esta última se había confiado casi en tiempo real a una de sus allegadas, según los mensajes que forman parte de la investigación.

El futbolista marroquí se convirtió en uno de los jugadores más determinantes del equipo de Luis Enrique tras la salida de Kylian Mbappé al Real Madrid Thibault Camus - AP

Asimismo, el fiscal también precisó que Amélie (el nombre de la supuesta víctima ha sido modificado) manifestó “física y verbalmente” su negativa a mantener relaciones sexuales. Esta afirmación fue cuestionada por el futbolista marroquí, que se basó en dos peritajes psicológicos de la joven. La Fiscalía defiende tener pruebas sólidas para mantener la acusación y pidió 15 años de prisión efectiva para el jugador.

Hakimi se defendió en las redes sociales

Luego de que se conociera la decisión de la jueza de instrucción, el futbolista de la selección de Marruecos acudió a su cuenta de X para manifestar su descontento con la resolución judicial y volvió a afirmar que es inocente del cargo que se lo acusa.

“Una acusación de violación es suficiente para justificar un juicio, aunque yo la niegue y todo demuestre que es falsa. Esto es tan injusto para los inocentes como para las víctimas sinceras. Espero con calma este juicio, que permitirá que la verdad salga a la luz públicamente”, remarcó.

Aujourd’hui une accusation de viol suffit à justifier un procès alors même que je la conteste et que tout démontre qu’elle est fausse. C’est aussi injuste pour les innocents que pour les victimes sincères. J’attends avec calme ce procès qui permettra que la vérité éclate… — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) February 24, 2026

Las declaraciones de Hakimi se asemejan a las reveladas por su abogada, Fanny Colin, quien deseó que este juicio cuente con “determinación y combatividad” para que se haga justicia por el defensor francés.

En el plano futbolístico, la temporada del futbolista marroquí no viene siendo una de sus mejores ya que apenas disputó 19 encuentros por un esguince de tobillo que lo marginó durante varios encuentros. Inclusive, llegó a disputar muy pocos encuentros en la Copa Africana de Naciones donde la selección de Marruecos alcanzó la final y cayó ante Senegal en un encuentro polémico.