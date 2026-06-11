Mundial 2026: el crudo relato de Tomás Soucek, el capitán de República Checa que sufrió depresión y pensó en retirarse

La selección de la República Checa dirá presente en el Mundial tras 20 años de ausencia. Luego de superar en el Repechaje a Irlanda y Dinamarca, el equipo europeo integra el Grupo A con México, Sudáfrica y Corea del Sur, su primer rival en la jornada de este jueves. Al atravesar un profundo recambio en sus filas, el combinado subcampeón mundial en 1934 y 1962 se nutrió de nuevos talentos con roce en las ligas más importantes del mundo.

Dentro de la profunda renovación se erige el nombre de Tomás Soucek, un mediocampista de 31 años que se destaca, a simple vista, por su 1.91 metros de altura. Su actualidad en el West Ham de Inglaterra lo posiciona como un jugador con dinámica y experiencia al convivir en la diaria con las exigencias de la Premier League.

Tomás Soucek, el capitán de la República Checa que superó la depresión y hoy inspira a sus compañeros con su historia

Nacido en la región de Vysočina, Soucek realizó las divisiones inferiores en el Slavia Praga hasta lograr su debut en la Primera. Sin embargo, en ese interín donde se prioriza la madurez para la toma de decisiones en el campo de juego, el jugador comenzó a sufrir una crisis emocional al vivir lejos de su familia en un hotel situado en la ciudad de Frýdek-Místek. Al no tener una contención cercana, el futbolista checo tuvo muchos altibajos en su nivel y debió lidiar contra su propia mente para sortear los obstáculos.

Con el devenir de los partidos y obligaciones, Soucek postergó cualquier ayuda profesional y continuó su camino en Slavia Praga hasta ser transferido en 2020 al West Ham. Al saltar a una de las ligas más importantes del mundo, su figura quedó expuesta y los conflictos guardados bajo la alfombra afloraron nuevamente.

Los primeros pasos de Tomas Soucek en el fútbol

“Se volvió insoportable”: la lucha diaria de Soucek que derivó en una autobiografía

En su libro llamado Suk, lanzado en noviembre de 2025, el mediocampista relató sus luchas internas por querer demostrar su valía a costa de dañar su integridad mental.

“Al principio solo era un poco molesto pero después de unos meses se volvió insoportable. Estaba en lo más bajo, iba a cada partido sin dormir. Tenía miedo al fracaso, a las reacciones, a todo”, comentó en un fragmento de su obra literaria. A sus 27 años, Soucek vivía dos realidades: la del jugador que cumplía el sueño de estar en una de las competencias más prestigiosas del mundo y la de la persona lidiando contra los miedos, la exposición y los pensamientos negativos que permanecían en el día a día.

Tomás Soucek sacó su propia autobiografía para contar su experiencia en el mundo del fútbol

Recluido en su malestar, el futbolista contó que su círculo íntimo no tenía noción de lo que le sucedía. “Durante mucho tiempo me daba vergüenza hablar de ello. Ni siquiera mis padres, hasta que decidí escribir mi confesión, tenían idea de que algo malo estaba sucediendo. Algo que me perturbaba tanto que pensé en abandonar mi carrera”, destacó sobre los límites que trasgredió y lo llevaron a manifestarlos con un lápiz y papel, descargando las emociones contenidas.

Soucek, en familia, tras un partido con la selección de República Checa

Hijo de František Souček e Iva Součková, el mediocampista, considerado en la Premier League como un jugador “box to box” por su injerencia en las dos áreas del campo, aprendió de sus seres queridos el hecho de ser competitivo y de entrenarse constantemente para cumplir sus metas.

Así juega Tomas Soucek, el capitán de la República Checa

Por el lado paterno, su rol como futbolista y entrenador y del lado materno, la figura de una maratonista empedernida que batió récords en Praga, llevaron al pequeño Soucek a tener un gen competitivo que, en algunas ocasiones, le jugó una mala pasada por no poder controlar los estímulos del alto rendimiento.

“Mi familia me llevaba a Praga, a 100 kilómetros de mi ciudad, para que fuera futbolista. Son el mejor apoyo que pude tener”, indicó el volante, quien pudo salir del pozo mental gracias a la ayuda de su esposa Natálie Dobrovodská y sus tres hijos.

El futbolista checo junto a su esposa Natálie Dobrovodská y sus hijos

Soucek debutó en la selección de República Checa en noviembre de 2016, en un amistoso contra Dinamarca. Desde allí, acumula 90 partidos oficiales y 16 goles.