Mundial de Qatar 2022: los mejores memes a un mes de la consagración de Argentina campeón

A un mes de la consagración de la selección argentina en la Copa del Mundo, la fecha no pasó desapercibida y los hinchas revivieron la alegría de lo conseguido en el Mundial de Qatar 2022. En ese contexto, las redes sociales fueron un medio clave para expresar esta euforia. Como suele ocurrir, el humor se hizo presente y los memes no faltaron.

Este miércoles, se cumplió el primer mes desde la final entre la Argentina y Francia. El 18 de diciembre pasado, el equipo de Lionel Scaloni coronó de forma gloriosa su recorrido en la cita mundialista. Después de un emotivo partido, que finalizó 3-3 tras el alargue, Emiliano “Dibu” Martínez se convirtió en héroe durante la tanda de penales.

Inmediatamente después de que finalizó el encuentro, la emoción de Lionel Messi y todos los miembros del plantel argentino quedó en evidencia: acababan de consagrarse campeones del mundo. La transmisión oficial del encuentro dejó muchas imágenes que quedarán en el recuerdo con el pasar de los años.

Luego de todos los abrazos y la emoción, llegó el tan esperado momento de la premiación. Allí, finalmente se consiguió la foto tan esperada desde hacía varios años: Messi pudo levantar la Copa del Mundo y el planeta fue testigo del momento en el que consiguió el título que le faltaba y que tanto ansiaba.

Esa alegría colectiva del país se extendió durante los días siguientes con los festejos en todo el territorio. Además de lo que se llevó a cabo el mismo domingo que se jugó la final, a los dos días la ciudad de Buenos Aires recibió a la caravana de la selección argentina y se dieron imágenes históricas, que culminaron con el plantel sobrevolando el centro porteño en helicóptero.

El recuerdo perduró y los argentinos aún tienen presente el día en que se logró la hazaña. Por eso, no faltaron los comentarios referidos al tema este miércoles, cuando se cumplió el primer mes desde la consagración. En las redes, se evidenció mucha emoción y reconocimientos a los jugadores y cuerpo técnico.

Además de la emotividad, la felicidad también se manifestó a través del humor, no solo con cargadas para Francia sino también con chistes dirigidos al público argentino. Los memes mencionaron a distintos futbolistas y tomaron varias de sus imágenes.

Los mejores memes por el primer mes de Argentina campeón del mundo

Los mejores memes por el primer de Argentina campeón del mundo

Los mejores memes por el primer de Argentina campeón del mundo

Los mejores memes por el primer de Argentina campeón del mundo

Los mejores memes por el primer de Argentina campeón del mundo

El posteo de Lionel Messi por el primer mes desde la final del Mundial

A través de su cuenta de Instagram, el capitán de la selección argentina se manifestó con mucha emoción por la fecha especial. Junto con un emotivo video, dejó un extenso mensaje en el que describió sus sensaciones.

“Un mes de lo más lindo del mundo y todavía no puedo creerlo. Qué hermosa locura vivimos durante todo ese tiempo que terminamos levantando la Copa que tanto deseábamos todos. Obviamente, ser campeones hace que todo sea más lindo, pero qué lindo mes pasé, cuantos recuerdos hermosos que tengo y extraño”, reza el comienzo del texto. En esa misma línea, confesó que añora el día a día con sus compañeros y la posibilidad de ver el disfrute de su familia.

Por último, agradeció por el logro y se refirió a los festejos de los hinchas: “Gracias Dios por tanto. Como lo dije, sabía que me la ibas a dar. Lo que no podía imaginarme era el después de haberlo logrado y no estaba equivocado, porque nunca podría haberme imaginado la locura de la gente en los festejos. Bueno, ya hace un mes que somos… ¡campeones del mundo!”.

