Mundial Qatar 2022: un gato se coló en la conferencia de Vinicius y la reacción de un asistente generó repudio

Desde su inicio un par de semanas atrás, el Mundial de Qatar estuvo lleno de sorpresas y en las últimas horas se sumó una más a la lista: el inesperado invitado que decidió colarse a una conferencia de prensa. Mientras Vinicius Jr. hablaba con los medios en la previa al encuentro de Brasil contra Croacia, un gato saltó sobre la mesa y se robó toda la atención.

Un gato se coló en la conferencia de Vinicius y provocó una inesperada reacción

Luego de un duro entrenamiento en el estadio Grand Hamad junto a la selección brasilera, Vinicius se sentó frente a la prensa para dar detalles sobre cómo ve a su equipo de cara al próximo partido, el cual se dará en el marco de los cuartos de final. Sin embargo, la seriedad de sus declaraciones se vio rápidamente interrumpida por un gato que decidió ir a dormir la siesta frente a las cámaras.

El animal se encontraba inicialmente en un escalón debajo de los escritorios dispuestos para los entrevistados y se mantuvo allí por un rato. Pero, siguiendo la curiosidad tan característica de los felinos, pegó un salto sobre la mesa y quedó a pocos centímetros del jugador del Real Madrid.

Un gato se subió a la mesa durante la conferencia previa al encuentro de Brasil y Croacia AFP

A pesar de que hizo todo lo posible por mantener la compostura, este no pudo evitar distraerse un par de veces. Por ende, Vinicius Rodríguez -integrante del equipo de prensa de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF)- agarró al gato del pellejo sobrante del lomo con las dos manos y lo dejó en el suelo con un ademán brusco.

Su accionar descolocó a Vinicius, quien quedó paralizado por un par de segundos a medida que la sala se llenaba de murmullos que comentaban lo sucedido. Ante la reacción de los presentes, Rodríguez se apresuró a hacer señales que indicaban que no había hecho nada malo, pero esto no lo salvó del castigo de los usuarios de las redes sociales.

El gato que se coló en la conferencia de prensa AFP

Poco después de que se diera esa particular secuencia, las redes hicieron eco de la misma y, junto a la viralización del video, hubo cientos de comentarios de repudio hacia la manera en la que trataron al gato.

Esto mismo dio pie a que volviera a trascender una historia muy particular que también involucra a los felinos: cómo Julián Álvarez terminó siendo el “guardián de los gatos”.

Meses atrás, el exjugador de River debutó junto al Manchester City en un partido contra el West Ham, en el que ganaron con un marcador de 2 a 0. El encuentro no solo fue la iniciación del joven en la Premier League, sino que lo convirtió en una especie de vengador de mascotas.

Julián Álvarez es considerado el guardián de los gatos

Esto se dio porque Álvarez le pegó un pelotazo en la cara a Kurt Zouma, quien poco antes había quedado envuelto en una polémica luego de que se filtrara un video en donde se lo veía golpear e insultar a sus gatos, quienes después del hecho fueron puestos bajo custodia del Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA).

Mientras Zouma se encontraba tirado en el piso por el golpe, los hinchas del Manchester comenzaron a cantarle “así es como se siente tu gato” y, poco después, apareció un mural del jugador argentino vestido con la camiseta celeste, una corona y rodeado de gatos.

