El explosivo posteo de Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, contra el DT de Portugal: “Qué pena”

Se viven momentos culminantes en el Mundial de Qatar y un error, por más mínimo que sea, puede sacar a un equipo de la carrera por la Copa. El miércoles a las 16 se jugó el último partido de los octavos de final, donde Portugal le ganó cómodamente a Suiza. Sin embargo, no todo fue festejo porque hubo una persona que no estuvo contenta y esta fue nada más y nada menos que la figura: Cristiano Ronaldo. Su pareja Georgina Rodríguez salió en su defensa en un contundente posteo en las redes y apuntó contra el director técnico por no poner a CR7 como titular.

Países Bajos y Argentina, Francia e Inglaterra, Croacia y Brasil, Marruecos y Portugal. De esta manera se darán los cruces entre los ocho mejores equipos de esta Copa del Mundo. El seleccionado portugués fue el último en completar la lista, tras ganarle 6-1 a Suiza el martes. Sin embargo, antes del partido, el DT, Fernando Santos tomó una decisión que sorprendió al mundo: mandó a Cristiano Ronaldo al banco de los suplentes. Como era de esperarse, las redes reaccionaron y los memes no tardaron en aparecer.

Cristiano Ronaldo arrancó como suplente en el partido contra Suiza Alessandra Tarantino - AP

El movimiento de Santos no fue errado, porque en definitiva su seleccionado hizo cinco goles más que el equipo rival. “El Bicho” ingresó recién en la segunda mitad, cuando faltaban 20 minutos para el final, y el partido ya estaba liquidado. Pero el hecho de que uno de los mejores futbolistas del mundo no jugara de arranque y solo tuviera un par de minutos para lucirse no pasó desapercibido para nadie y mucho menos para la pareja de CR7, quien no dudó en expresar su malestar y lanzar duras críticas.

“Enhorabuena, Portugal. Mientras los 11 jugadores cantaban el himno, todos los objetivos puestos en ti. Qué pena no haber podido disfrutar del mejor jugador del mundo durante los 90 minutos”, escribió Georgina Rodríguez, pareja del futbolista, en un posteo que compartió con sus más de 40 millones de seguidores, donde dejó en evidencia su claro malestar.

El contundente posteo de Georgina Rodríguez, luego de que Cristiano Ronaldo no sea titular ante Suiza (Foto: Instagram @georginagio)

En la misma línea continuó: “La afición no ha parado de reclamarte y gritar tu nombre”, mientras que para cerrar manifestó: “Ojalá que Dios y tu querido amigo Fernando sigáis de la mano y nos hagáis vibrar una noche más”. A su vez, compartió imágenes suyas desde la tribuna, otra con amigos y familiares y también el momento en el que se cantó el himno portugués.

Cristiano Ronaldo ingresó en el segundo tiempo, a 20 minutos de que terminara al partido PAUL ELLIS - AFP

Sin embargo, la decisión de que no entrara desde el arranque no fue porque sí, sino que tuvo lugar luego de la fuerte reacción del número 7 cuando lo reemplazaron en el partido contra Corea del Sur, en el que perdieron por 2-1. Cuando llegó al banco, el exjugador del Manchester United, le habría dicho al DT: “no puede esperar por echarme”. Este se enteró después de lo que sucedió: “En el campo no vi nada”, dijo Santos en la conferencia de prensa, aunque advirtió: “Pero lo que vi en la televisión no me gustó en absoluto. Hemos resuelto este problema entre nosotros. Ahora tenemos que pensar en el futuro”.

El seleccionado portugués jugará su próximo partido contra Marruecos, que viene de ganarle por penales a España. La cita es el sábado a las 10 de diciembre a las 12, hora argentina. Ambos saldrán a la cancha para garantizarse un lugar en la semifinal.

