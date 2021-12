Murió de Covid-19 un tricampeón mundial de kickboxing y reconocido antivacunas

El belga Frederic Sinistra, tres veces campeón mundial de kickboxing y un paladín de los movimientos antivacunas contra el COVID-19, murió por coronavirus dos días después de darse de alta en el hospital para curarse en su domicilio.

“El hombre más fuerte de Bélgica” falleció a los 41 años en su domicilio de Ciney (Bélgica), después de tomar la decisión de tratar el “pequeño virus”, tal como lo llamaba, en su hogar. También se lo conocía como “The Undertaker” (el enterrador).

Por problemas respiratorios, Sinistra fue obligado por su entrenador a hospitalizarse el 26 de noviembre. Desde entonces compartió en sus redes sociales varias imágenes suyas en la zona de cuidados intensivos.

“Pequeño virus”

Poco antes de abandonar el hospital bajo su propia responsabilidad, el tricampeón mundial de kickboxing había subido un video donde se notaba lo difícil que le resultaba respirar. Pese a eso, insistía con su discurso relacionado con no vacunarse para “no perder tiempo con gente perezosa”.

De acuerdo a la información provista por medios belgas, Sinistra firmó el alta voluntaria. Su última publicación en Instagram fue el 13 de diciembre. Dos días después falleció, luego de sufrir un paro cardíaco.

Su esposa fue la encargada de anunciar su deceso en Facebook. Allí, afirmó que la muerte de Sinistra no tuvo relación con el coronavirus: “Mi marido no murió de Covid. Nunca hubiera aceptado que lo que le ocurrió se utilizara para sembrar el miedo y reivindicar la vacunación. La prensa sensacionalista y algunos de sus familiares están haciendo su agosto en las redes sociales ya que mi silencio y ausencia viene por mi dolor, no por miedo o falta de respuestas a toda esta gente que dice haber conocido a mi marido”.

El mensaje de la esposa de Sinistra, confirmando su fallecimiento:

Desde el fondo de mi corazón gracias a todos por su apoyo y todos sus maravillosos homenajes a mi esposo 🙏🙏🙏🙏

Mi esposo era un hombre generoso con un gran corazón que quería ayudar a los demás sin importar qué ...

Pero también fue atormentado por estos viejos demonios del pasado y todo lo que pasó a lo largo de su vida, luchó contra ellos día tras día y el suyo hasta su último aliento lamentablemente 😓😓😓

La prensa sensacionalista y algunos miembros de su familia se lo están pasando genial en las redes sociales porque mi silencio y mi ausencia provienen de mi dolor no del miedo o de la falta de respuestas a todas estas personas que afirman haber sabido dónde hacer un gasto real. mi esposo 🙄🙄🙄

Fue tanto un benefactor para mucha gente como un alma atormentada por su fallecimiento, por supuesto que tiene un progenitor que dejó su huella en él como todos los demás, pero para mi esposo no es el mejor desafortunadamente y él responderá en de la mejor manera posible con su película que se estrenará en 2022 como estaba previsto 💪🏼💪🏼💔

Lo hago un punto de honor y lucharía hasta el final para que se restablezca la verdad y su nombre se despeje de todas estas calumnias, tanto familiares como en torno a su muerte ...

MI MARIDO NO FALLECIÓ DE COVID y nunca hubiera aceptado que lo que le pasó sirviera para sembrar el miedo y reclamar la vacuna

Solo ten paciencia, un montón de cosas están en preparación para responder a todas tus preguntas y por alguna curiosidad perdida pero solo es humano….

Desafortunadamente, pasé de la sombra de mi montaña de músculos donde me sentía tan bien a la luz del día que ya me ciega pero por él me debo a mí mismo mantenerme fuerte y honrar su memoria hasta el final !!!!

Gracias de nuevo a todos por mi esposo.

Ousss