Más problemas para Nadia Podoroska: lesionada desde hace meses, se bajó del Abierto de Australia

La tenista rosarina Nadia Podoroska, actual 84 del ranking mundial, padece problemas físicos desde hace meses y, pese a tener proyectado competir en el Abierto de Australia (el primer Grand Slam, que comenzará el 17 de enero próximo), no viajará a la ciudad de Melbourne y seguirá con la rehabilitación.

Australian Open update



OUT: Podoroska



IN: Tan



NEXT: Kalinskaya — Entry List Updates Women (@EntryListsWomen) December 27, 2021

Luego de una temporada 2020 de ensueño, en la que alcanzó las semifinales de Roland Garros y fue Top 50, la argentina no logró sostener su crecimiento dentro del court pese a obtener su mejor posición histórica en julio pasado (36°). Las molestias físicas no le permitieron competir con continuidad ni libertad. En la temporada 2021 jugó un total de 36 partidos (17 victorias, 19 derrotas) y su última aparición fue el 31 de agosto, en el US Open: cayó en la primera ronda ante la belga Greet Minnen.

Fue la propia Podoroska la que explicó, el 3 de diciembre y a través de sus redes sociales, cuál es el obstáculo con el que se topó: “No sé si llego a identificar cuál fue el momento exacto en el que dije: ‘Tengo una lesión grave o importante’. Fue un dolor que me empezó muy progresivo. Nosotras las tenistas vivimos permanentemente con dolores. Pensé que era una contractura. Lo empecé a tratar como un dolor leve, pero siguió empeorando. Fui a la kinesióloga, estaba en un torneo de Guadalajara. Fue un proceso muy largo. Pasé por diferentes etapas, el isquiotibial, la cadera, se me iba hacia la espalda, el ciático. Al seguir compitiendo y seguir entrenando era bastante difícil identificar qué lesión era. Pero era algo que me permitía seguir jugando. Hasta que llegó un punto que estaba bastante desentrenada”.

¿Qué lesión padece Podoroska? Según explicó Diego Méndez, su kinesiólogo, la tenista sufre “una tendinopatía proximal de isquiosural derecho, un dolor en el tendón del músculo ubicado de la cara posterior del muslo, cerca de la cadera (…) Estamos trabajando en la progresión gradual y controlada de las cargas de trabajo físico y tenis”.

Podoroska no sólo tenía previsto participar del cuadro individual del Australian Open, sino también en la competencia de dobles, junto con la brasileña Beatriz Haddad-Maia.

Nadia Podoroska festejando un punto durante su partido con Christina McHale en el último Australian Open, en 2022 no competirá en Melbourne. AP Photo/Andy Brownbill

En el Abierto de Australia 2021, la jugadora entrenada por Juan Pablo Guzmán y Emiliano Redondi alcanzó la segunda ronda, donde perdió con la croata Donna Vekic (en la primera rueda venció a la estadounidense Christina McHale).