El Balón de Oro, en los tiempos de Maradona, no se le entregaba más que a jugadores europeos; por ese motivo, France Football corrigió un error histórico y le dio un Balón de Oro honorifico en 1995

Tal vez la mayor injusticia de la historia del fútbol fue que Diego Maradonanunca ganó el Balón de Oro. En su época, el premio lo entregaba la revista France Football y sólo estaba destinado a jugadores europeos. Otras figuras argentinas, como Alfredo Distéfano y Enrique Omar Sívori, nacionalizados español e italiano, respectivamente, pudieron alzar el trofeo que coronaba al mejor. Y Lionel Messi consiguió varios en este milenio.

Además, no existía el premio The Best, de la FIFA, por lo que tampoco se recibió ese reconocimiento.

Incluso en 1986, año consagratorio de Maradona con la actuación individual más sublime que se recuerde en la historia de los Mundiales, la revista no pudo condecorarlo por aquella regla absurda. El ganador fue el ruso Igor Belanov.

Pero, de no haber existido esa limitación, ¿cuántos Balones de Oro hubiera ganado Maradona? Si se toma su era de esplendor en Europa, le hubiera correspondido el premio, con seguridad, en 1986 y 1987; y también tendría casi asegurados los de 1989 y 1990.

Para salvar tamaño error, la revista, que ya había cambiado las reglas para entonces, en 1995 le dio un Balón de Oro honorífico.

Todos los logros de Diego Maradona

Aquí un recuento por los principales logros individuales que obtuvo.

1.1978 – Goleador del torneo Metropolitano de primera división

2.1979 - Goleador del torneo Metropolitano de primera división

3.1979 - Goleador del torneo Nacional de primera división

4.1979 - Balón de Oro del C.E.P.A. (Círculo de Periodistas Acreditados en la Asociación del Fútbol Argentino)

5.1979 – Campeón mundial juvenil en Japón ´79 (selección argentina)

6.1979 – Premio al mejor jugador del Mundial Juvenil Japón ´79

7.1979 - Mejor Futbolista de América, según encuesta diario El Mundo (Caracas)

8.1979 - Olimpia de Oro y de Plata del Círculo de Periodistas Deportivos (C.P.D.)

9.1980 - Goleador del torneo Metropolitano de primera división

10.1980 - Goleador del torneo Nacional de primera división

11.1980 - Balón de Oro del C.E.P.A. (Círculo de Periodistas Acreditados en la Asociación del Fútbol Argentino)

12.1980 – Mejor futbolista de América, según encuesta diario El Mundo (Caracas)

13.1980 - Diploma al Mérito (Fundación Konex)

14.1980 - Olimpia de Oro y de Plata del C.P.D.)

15.1981 – Campeón del campeonato Metropolitano con Boca Juniors

16.1981 - Balón de Oro del C.E.P.A. (Círculo de Periodistas Acreditados en la Asociación del Fútbol Argentino)

17.1981 - Olimpia de Plata del C.P.D. al mejor futbolista del año.

18.1983 – Campeón de la Copa del Rey (Barcelona)

19.1983 – Campeón de la Copa de la Liga (Barcelona)

20.1983 – Campeón de la Supercopa de España (Barcelona)

21.1986 – Campeón mundial en México ´86 (selección argentina)

22.1986 - Mejor Futbolista de América, según encuesta diario El Mundo (Caracas)

23.1986: Balón de Oro de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado) al mejor jugador del Mundial de México.

24.1986 – Botín de Plata al segundo goleador del Mundial de México ´86

25.1986 - Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires

26.1986 - Elegido Jugador del Año por la World Soccer Magazine (Inglaterra)

27.1986 - Onze de Oro al Mejor Futbolista del Mundo (Revista Onze – Francia)

28.1986 - Olimpia de Oro y de Plata del Círculo de Periodistas Deportivos (C.P.D.)

29.1986/87 – Campeón de la Liga italiana (Napoli)

30.1987 – Campeón de la Copa de Italia (Napoli)

31.1987 - Máximo goleador de la Liga italiana (Napoli)

32.1987 - Once de Oro al Mejor Futbolista del Mundo (Revista Onze – Francia)

33.1988 - Máximo goleador de la Copa de Italia (Napoli)

34.1989 – Campeón de la Copa UEFA (Napoli)

35.1989 - Mejor Futbolista de América, según encuesta diario El Mundo (Caracas)

36.1989/90 – Campeón de la Liga italiana (Napoli)

37.1990 – Campeón de la Supercopa de Italia (Napoli)

38.1990 - Mejor Futbolista de América, según encuesta diario El Mundo (Caracas)

39.1990 - Diploma al Mérito, y Premio Konex de Platino y Brillante (Fundación Konex)

40.1990 – Nombrado Embajador Deportivo de la Argentina

41.1992 - Mejor Futbolista de América, según encuesta diario El Mundo (Caracas)

42.1993 – Campeón de la Copa Artemio Franchi (selección argentina)

43.1993 - Elegido Mejor Futbolista Argentino de todos los Tiempos por la AFA

44.1995 – Título honorífico de "Master Inspirator", por considerarlo un "Maestro inspirador de los que todavía sueñan" (Universidad de Oxford, Inglaterra)

45.1996: Balón de Oro Especial a la trayectoria (Revista France Football).

46.1999: Olimpia de Platino del C.P.D. al deportista argentino del siglo.

47.1999 - Elegido autor del Mejor Gol de la Historia del Fútbol

48.2000 - Elegido Mejor jugador de todos los tiempos (encuesta web de la FIFA)

49.2005 - Premio Domingo Faustino Sarmiento entregado por el Senado de la Nación Argentina

50.2010: Premio "Delfo Cabrera" al deportista ejemplar, entregado por el Senado de la Nación Argentina.

