Murió Rino Marchesi, el primer DT de Diego Maradona en Napoli
El volante que ganó cuatro títulos como jugador en Fiorentina, tenía 88 años
El fútbol italiano está de luto por la muerte a los 88 años de Rino Marchesi, quien ganó 4 títulos como jugador de Fiorentina y fue el primer DT de Diego Maradona en Napoli. En la cuenta de Instagram @Maradona se lo recordó publicando una historia con una foto juntos y con la leyenda “Addio mister...”.
Marchesi jugaba como mediocampista e integró el plantel de Fiorentina conocido como “los Leones de Ibrox” que ganó dos ediciones de la Copa Italia (1960-61 y 1965-66), una de la Mitropa Cup (1966) y de la Recopa (1961). Su carrera como futbolista también incluyó cinco temporadas con Lazio, mientras que en 1971 firmó para Prato, donde decidió “colgar los botines” dos años después.
Marchesi había decidido vivir en Sesto Fiorentino, cerca de Florencia, cuya alcaldesa, Sara Funaro, expresó su tristeza por la desaparición del ex futbolista y ex DT junto con la asesora municipal de Deportes, Letizia Perini.
“Florencia despide con profundas condolencias a uno de los protagonistas de uno de los capítulos más hermosos de la historia de Fiorentina y del fútbol italiano. Florentino de adopción, fue un ejemplo de profesionalismo, primero como jugador y luego como DT. La ciudad de Florencia expresa sus más sinceras condolencias a su familia y a toda la comunidad viola”, expresó Funaro.
También Napoli y Fiorentina emitieron mensajes para despedir a Marchesi, quien logró la permanencia en dos ocasiones como DT del Avellino antes de firmar en la temporada 1980-81 para Napoli, con el que peleó por el “Scudetto” con Roma y Juventus.
A continuación dirigió al Inter, tras lo cual retornó al Napoli, donde permaneció entre 1983 y 1985, cuando se dio el gusto de dirigir a Maradona, quien guió al club partenopeo a sus primeros dos títulos de la Serie A en las temporadas 1986-87 y 1989-90.
La carrera como DT de Marchesi registró luego pasos por Como (dos diclos, 1985-86 y 1988-89), Juventus (1986-88), Udinese (1989-91), Venezia (1991-92), Spal (1992-93) y Lecce (1993-94).
Marchesi será despedido el martes 3 en la Pieve di San Martino, en la iglesia de Sesto Fiorentino.
