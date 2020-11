Steve Hodge: "Me la dio en el túnel después del partido y la guardé en mi casa por 16 años" Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de noviembre de 2020 • 09:00

El 22 de junio de 1986 es uno de los días más gloriosos de la historia del fútbol mundial. En el Estadio Azteca, en la Ciudad de México, la Argentina venció 2-1 a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial con la brillante actuación de Diego Armando Maradona. Con la camiseta azul con el escote en v y las mangas blancas, el 10 de su espalda de se iluminó para siempre con sus dos recordados goles para derrotar a los ingleses: la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo". Aquella tarde, el mito de Diego comenzaba a nacer.

Argentina alzó la Copa del Mundo por segunda y última vez en México, los años pasaron y el misterio de la camiseta de Maradona frente a Inglaterra se hizo cada vez más grande. Hasta que apareció en la escena Steve Hodge, el volante inglés que le dio el pase en el gol con la mano. Él cambió las casacas don el 10, pero durante 16 años la tuvo de recuerdo en su casa, hoy se luce en un museo inglés y su valor rondaría los 600 mil dólares.

"Ocurrió de manera circunstancial. Me la dio en el túnel después del partido y la guardé en mi casa por 16 años. Luego la doné al Museo Nacional del Fútbol. Y nunca la lavé hasta el día de hoy. Debe ser la camiseta más famosa en la historia del fútbol", reconoció con LA NACION en 2016. "Tenía la camiseta en una mano, cuando entré había mucha gante: fisioterapeutas, medios, Bobby [Robson] estaba retando a algunos jugadores... lo último que iban a pensar era en si tenía una camiseta argentina o no. Nadie me dijo nada, la puse en el bolso y me la llevé".

La camiseta azul de Diego frente a Inglaterra en México 86 está en el Museo Nacional del Fútbol en Manchester Fuente: Reuters

Después de aquel Mundial, Hodge fue contratado por Tottenham y se mudó a Londres, pero dejó la camiseta argentina en el altillo de su casa de Nottingham (donde aún vive), durante 16 años. Pero todo dio un giro en 2002, cuando se enteró que la camiseta de Pelé del Mundial 1970 (también usada en el Azteca) se vende en una subasta a £157,750 (220.850 dólares entonces). Al conocer la noticia, optó por asegurar la N°10 de Maradona.

"Al otro día traté de asegurarla, pero nadie quiso realmente. Me decían que podía valer 10 libras o 10 millones; nadie podía ponerle un precio, entonces como tenía tanto valor no podía seguir en mi casa. Fui al viejo Museo del Fútbol que estaba en Preston (noroeste de Inglaterra), ellos la recibieron y la aseguraron", reconoció el exjugador inglés, que también escribió un libro llamado "El hombre con la camiseta de Maradona".

Luego de ocho años en el viejo museo de Preston (cerró en abril de 2010), la casaca se mudó a Manchester, al nuevo Museo Nacional del Fútbol. En el segundo piso, en el sector "Global Game", junto a la camiseta del alemán Franz Beckenbauer del Mundial de 1974, un muñequito de la mascota de México 86 y otras reliquias de los mundiales, aún brilla esa camiseta que fue conseguida de apuro a pedido de Carlos Bilardo en una tienda perdida en la capital mexicana dos días antes del partido ante Inglaterra.

Detrás del vidrio, debajo de la camiseta más famosa hay una leyenda que dice: "Hand of God: el argentino Diego Maradona fue la estrella del Mundial 1986. En los cuartos de final ante Inglaterra anotó el primer gol con la mano. Maradona dijo después que fue 'un poco con la cabeza de Maradona y un poco con la mano de Dios'. Su segundo gol fue un esfuerzo individual brillante".

Conforme a los criterios de Más información