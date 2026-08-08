Murió Jorge Messi: los mensajes para despedir al padre de Lionel

Jorge Messi, el padre de Lionel Messi, falleció este viernes por la noche en Rosario a los 68 años, tras atravesar una enfermedad. Allegados de la familia, referentes del deporte y figuras internacionales saludaron al capitán de la selección tras conocerse la noticia.

La selección argentina, a través de sus redes, le envió un mensaje a su capitán: “Mucha fuerza, Leo Messi y familia. Estamos con ustedes en este difícil momento. Les enviamos nuestro más sentido abrazo”.

"Fuerza Leo": el posteo de la Selección en sus redes sociales

“Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini”, expresaron también las autoridades de Newell’s All Boys mediante la cuenta oficial del club.

“La Comisión Directiva, socios, deportistas y toda la familia leprosa abrazan con afecto a Celia, Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol y a todos sus seres queridos y allegados en este difícil momento”, agregaron.

El comunicado de Newell´s por la muerte de Jorge Messi

Durante la tarde del sábado se sumó a los saludos el Inter Miami, equipo actual de Messi: “Nuestro corazón está acompañando a nuestro capitán, Leo, y y a toda la familia Messi”.

Por otro lado, la Liga Profesional de Fútbol de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un saludo en la red social X: “En este duro momento del adiós a Jorge Messi, la comunidad LPF y el fútbol todo lo despiden con amor y abrazan a su familia y seres queridos. ¡Fuerza, Leo!”

El posteo del Inter Miami Captura

Desde Bar Vip Rosario, propiedad de la familia Messi, confirmaron la noticia y escribieron: “Abrazo gigante, jefe”, a modo de despedida. Además, informaron que “el bar permanecerá cerrado el día de la fecha”.

El comunicado del bar de la familia Messi

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), con quien colaboraba el empresario, se pronunció también al respecto. “Lamentamos el fallecimiento de Jorge Messi, padre de nuestro Embajador de Buena Voluntad Lionel Messi y una persona comprometida siempre con los derechos de chicos y chicas y benefactor de Unicef”.

El mensaje de UNICEF tras la muerte de Jorge Messi

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) se sumó a los saludos al rosarino: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre del futbolista argentino Lionel Messi. Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor”.

Desde el club de fútbol Rosario Central se sumaron a las condolencias: “Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia y a todos sus seres queridos en este doloroso momento. QEPD”

El mensaje posteado por la cuenta de Rosario Central

Abanderado Grandoli, el club donde Messi jugó durante su etapa de infantiles, eligió una foto emblemática de aquellos años para despedir a Jorge Messi. “Jorge fue parte de nuestra historia y también entrenador en nuestro club”, posteó el humilde club rosarino.

“Aquí acompañó los primeros pasos de aquel pequeño Lionel que con el tiempo hizo historia en el fútbol mundial. Hoy, desde Grandoli, te abrazamos fuerte, Leo. Gracias, Jorge, por ser parte de nuestra historia”, concluyó.

En tanto, cerca del mediodía en la Argentina, fue el club Barcelona el que reaccionó a la muerte con un mensaje en redes sociales.

Barcelona FC publicó un comunicado al respecto en sus redes sociales - Instagram: @fcbarcelona

“El Presidente y la Junta Directiva expresan su más sincero pésame por el fallecimiento de Jorge Messi, padre del jugador y leyenda del Barça Lionel Messi, y trasladan en nombre de todo el barcelonismo sus condolencias a la familia Messi”, escribieron en el comunicado.

Su clásico rival, el club Real Madrid, se pronunció al respecto con un escrito publicado en su página web: “Nuestro club quiere mostrar sus condolencias a Leo, a su familia y a todos sus seres queridos. Descanse en paz”.

El Real Madrid se sumó a los saludos para la familia de Jorge Messi

El Paris Saint-German (PSG), donde Messi jugó entre 2021 y 2023, ofreció sus condolencias. “El Paris Saint-Germain, su Presidente y todo el Club presentan sus más sinceras condolencias a Leo Messi con motivo del fallecimiento de su padre, Jorge Messi. El Club envía todo su apoyo a Leo, a su familia y a sus seres queridos en esta dolorosa prueba. Que en paz descanse”, detalló.

El posteo del PSG Captura

Tras ello, diversas personalidades del fútbol y del espectáculo mandaron sus mensajes a la familia Messi. El exentrenador de la selección argentina José Pekerman envió su cariño. “En este difícil momento para toda la familia te abrazo a la distancia con el afecto de siempre. Padre ejemplar, hijo ejemplar. Jorge marcó un camino y siempre será referencia para vos y toda la familia. Mucha fuerza Leo. Te quiero”, expresó.

La empresaria y exesposa de Diego Armando Maradona, Claudia Villafañe, publicó una historia en su cuenta de Instagram. “Celia, Leo, Rodri, Mati, Sol y a cada uno de los que componen esa gran familia, los acompañamos en este inmenso dolor! Que Jorge descanse en paz!”, señaló.

El tenista Rafael Nadal escribió en su cuenta de X: “Querido Leo, no puedo imaginar el dolor por el que debes estar pasando. Te mando todo mi cariño y mis condolencias a ti y a toda tu familia en estos momentos tan difíciles. Descanse en paz, Jorge”.

En tanto, Mirtha Legrand sumó: “Qué triste noticia. Gran dolor. Todo mi cariño y acompañamiento para Celia, Lionel y toda la familia Messi”.

La salud de Jorge Messi

La noticia del fallecimiento del padre del capitán argentino se conoció este sábado. El padre del futbolista estaba casado con Celia Cuccittini y tenía cuatro hijos: Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol.

En los últimos meses, había presentado complicaciones en su estado de salud, situación que derivó en su internación en un hospital de Rosario.

Su enfermedad, que la familia decidió no revelar públicamente, había generado repercusión pública en junio, tras el debut de la Argentina en el Mundial 2026. En esa ocasión, el delantero celebró un gol con lágrimas y declaró tras el partido que atravesaba un momento personal y familiar difícil.

Lionel Messi se mostró conmovido por el estado de salud de su padre Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Debido a las versiones que circularon durante esa jornada, la familia Messi emitió un comunicado en el que confirmó que recibía tratamiento médico y pidió cautela ante la situación.

“La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, expresaron el pasado 18 de junio.

“Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso”, concluyeron en el mismo escrito.

Los mensajes de los clubes del fútbol argentino

El comunicado de Racing Club en redes sociales tras conocerse la noticia

El comunicado de River Plate en redes sociales tras conocerse la noticia

El comunicado de Independiente de Avellaneda en redes sociales tras conocerse la noticia

El comunicado de Boca Juniors en redes sociales tras conocerse la noticia

El comunicado de San Lorenzo en redes sociales tras conocerse la noticia