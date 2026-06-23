Jorge Messi, el padre de Lionel Messi, recibió el alta médica, según un periodista allegado a la familia

Jorge Messi, el padre de Lionel Messi, recibió el alta médica el lunes tras varios días de internación por un problema de salud. La noticia la dio a conocer anoche el conductor de América TV Ángel de Brito luego de varios días de incertidumbre y versiones sobre la salud del padre del diez en el Mundial 2026.

Allegado a la familia Messi, el conductor indicó que el centro de salud donde estaba Jorge en observación le concedió el alta. El padre del capitán de la Selección regresó a la ciudad de Rosario, donde reside, para seguir con su recuperación.

Jorge Messi rompió el silencio y contó cómo se encuentra a Ángel de Brito (Foto: Redes Sociales)

“Le mandamos un beso a Celia y a Jorge, que están en Rosario, ya se volvieron a su casa porque le dieron el alta. La mejor noticia, además del partido”, expresó el conductor en LAM. La información se conoció tras la victoria 2 a 0 ante Austria, que se disputó en Dallas, Estados Unidos.

La confusión por su salud

El jueves al mediodía durante el programa El show del verano, la actriz Florencia Peña dijo que Jorge Messi había fallecido, en medio de versiones en redes sociales.

“No quiero darles una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi. Acaba de morir el papá de Messi”, dijo Peña. Según relató más tarde la conductora, el dato fue brindado por su producción.

“Fue de golpe. ¿O qué pasó? ¿Qué data hay, Magui?”, consultó al aire. ”Muy duro, en medio del Mundial", agregó. Tras ello, una de las productoras le contestó al aire: “No sabemos. Ahí estamos buscando y cuando tengamos más novedades te decimos”.

La fake news de Florencia Peña

Unos segundos después, volvió a comentar el tema y sostuvo que era una falsa noticia. “Che, fake, ¿no, Magui?”, preguntó. “Hay un montón de rumores en todos lados, se está escribiendo en Twitter. No está confirmado por ningún medio. Lo aclaramos por las dudas”, dijo.

“Me lo tiraron por acá [señaló su auricular], yo no estaba mirando. Ojalá que sea fake. Esto está pasando hoy en la comunicación. Ya no entendés qué es real y qué es fake. Pedimos disculpas”, sumó. La productora también pidió disculpas.

El impacto fue de tal envergadura que la familia Messi debió sacar un comunicado para aclarar el estado de salud de Jorge. “La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, publicaron.

Comunicado familia Messi

Luego, señalaron: “Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”. Después sumaron que “únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge”.

“Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz. En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable”, cerraron.