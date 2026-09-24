Murió Marcos Franchi, histórico representante de Maradona y manager de Riquelme, a los 75 años

Marcos Franchi, el histórico representante de Maradona y manager de Riquelme, murió este jueves a los 75 años. El empresario se encontraba internado en el Hospital Alemán de Buenos Aires.

Franchi quedó asociado a una etapa trascendental en la carrera de Maradona. Tras trabajar junto a Guillermo Coppola, se convirtió en el único agente del capitán de la selección argentina a partir de 1990, poco después de que Napoli conquistara su segundo Scudetto con Diego como principal figura.

Maradona, con una asistente sanitaria en EE.UU. 94: después se sabría del doping

Su llegada al círculo más íntimo de Maradona coincidió con algunos de los episodios más difíciles de la trayectoria del exfutbolista. Acompañó a la leyenda durante el período de la primera sanción por doping, en marzo de 1991, así como en la posterior detención de Maradona en Buenos Aires y en las negociaciones que permitieron su regreso a las canchas una vez cumplida la suspensión.

Junto al difunto abogado Daniel Bolotnicoff Franchi formó parte del entorno que asistió a Maradona en decisiones clave de aquellos años. También estuvo vinculado al breve paso de Diego en Newell’s Old Boys, en 1993, y acompañó al futbolista durante el Mundial de Estados Unidos 1994.

Además de su relación profesional con Maradona, Franchi desarrolló una extensa carrera como representante de futbolistas de primer nivel. Entre ellos figuraron Juan Román Riquelme, Matías Almeyda, Diego Placente, Bernardo Romeo, Diego Forlán y Diego Markic, entre otros.

Su rol como agente de Riquelme lo ubicó involuntariamente en medio de la fractura definitiva entre los dos ídolos de Boca Juniors. En marzo de 2009, cuando Riquelme renunció a la Selección Argentina argumentando diferencias de “códigos” con Maradona (quien era el director técnico), Diego responsabilizó públicamente a Franchi de haber influido para que el jugador tomara esa polémica decisión.

Maradona y Riquelme Archivo

“Me siento tranquilo: hice todo como para que Román esté en el equipo. Marcos Franchi lo mandó a decir lo que dijo. Hemos tenido muchas noches hablando con Franchi, los dos en la misma posición, con los mismos vicios... Así que lo conozco perfectamente”, apuntó Maradona por aquellos días, insistiendo con que hizo todos los esfuerzos necesarios para que Riquelme formara parte del Seleccionado en el tramo final de las Eliminatorias en busca de la clasificación para Sudáfrica 2010.