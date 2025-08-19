Agostina Hein se consagró campeona mundial juvenil en los 400 metros combinados

La nadadora argentina Agostina Hein se transformó este martes en campeona mundial juvenil de natación en la prueba de 400 metros combinados, al vencer en la final del torneo que se desarrolla en Otopeni, Rumania. A los 17 años, la nadadora nacida en Campana (Buenos Aires) se impuso en la primera prueba en la que compitió en el Mundial Juvenil, al que llegó luego de ganar ocho medallas (tres de oro) en los Juegos Panamericanos Junior, en Asunción.

Para ganar, Hein estableció un tiempo de 4:34.34, una marca impresionante para la natación argentina, ya que trituró el récord nacional y sudamericano que ostentaba Georgina Bardach desde los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, cuando nadó la distancia en 4:37.51. Aquella vez, la cordobesa obtuvo la medalla de bronce, última que consiguió un nadador o nadadora argentina en una cita olímpica. Ahora, Hein, siendo todavía juvenil, arrasó con ese tiempo.

Señalada desde hace tiempo como la mayor promesa de la natación argentina, fue la deportista argentina más joven en participar de los Juegos Olímpicos de París, un año atrás. El tiempo que empleó hoy le hubiera alcanzado para ganar la medalla de bronce en la final de los 400 metros combinados en esa competencia. Asombroso.

