Agostina Hein y otra impactante actuación en el Mundial Juvenil: subcampeona en los 800 libre

Nada detiene a Agostina Hein. Veinticuatro horas después de coronarse campeona mundial juvenil de natación en la prueba de 400 metros combinados en Otopeni, Rumania, la atleta de 17 años volvió a subirse al podio en la prestigiosa competencia. Esta vez, la Vikinga logró la medalla plateada en la competencia de 800 metros libre, al alcanzar una marca de 8m26s19.

Hein y su entrenador, Sebastián Montero, mirando la medalla plateada conseguida en el Mundial junior de natación en Rumania

Señalada desde hace tiempo como la gran promesa de la natación nacional, la atleta nacida en Campana fue la deportista más joven de la delegación de nuestro país en los Juegos Olímpicos de París 2024. En este Mundial Juvenil en terreno rumano, la deportista entrenada por Sebastián Montero está confirmando todas las expectativas generadas en el deporte nacional.

🇷🇴World Junior Championships Otopeni 2025

Women's 800m Freestyle Fastest Heatshttps://t.co/wEccOiz6tq



🥇 Yang Peiqi (CHN🇨🇳) 8:22.93

🥈 Agostina Hein (ARG🇦🇷) 8:26.19

🥉 Ksenia Misharina (NAB🏴󠁮󠁡󠁢󠁿) 8:29.50

4. Sofia Diakova (NAB🏴󠁮󠁡󠁢󠁿) 8:33.19 pic.twitter.com/Q8OMgXWy6h — 競泳NEWS (@swimcoverage) August 20, 2025

Tras el martes dorado, nuevamente se destacó en el Complejo Acuático de Otopeni, un recinto con capacidad para 2400 espectadores e inaugurado con el Campeonato Europeo de Natación Junior 2022, logrando el subcampeonato en 800 libre. La ganadora fue Yang Peiqi, de China, con 8m22s93, mientras que en el tercer lugar se ubicó Kseniia Misharina (es rusa, pero compite bajo bandera neutral), con 8m29s50.

El momento en el que Agostina Hein ingresaba en el Complejo Acuático de Otopeni para competir en los 800 libre

El tiempo logrado por Hein en esta prueba se trata del mejor de su carrera y quedó a menos de dos segundos de la plusmarca nacional de 8m24s33 que logró Delfina Pignatiello. Vale destacar que la argentina, que suele entrenarse en Zárate y en la pileta del Centro Nacional de Alto Rendimiento (CeNARD), llegó al Mundial Juvenil de Rumania casi sin descanso, luego de ganar ocho medallas (tres de oro) en los Juegos Panamericanos Junior, en Asunción.

“Todavía no lo puedo creer. Estoy muy feliz por lo logrado. Es parte de todo lo entrenado, de todo lo hecho en este tiempito. Muy, muy, muy feliz… muy agradecida con todos los que están acá, los que están en casa, los que vieron todas las carreras de Paraguay. Estoy muy contenta”, dijo ayer Hein, tras ganar el oro, estableciendo un tiempo de 4m34s34, una marca que le permitió romper el récord argentino y sudamericano que ostentaba Georgina Bardach desde los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, cuando nadó la distancia en 4m37s51. El dato generó impacto: el tiempo que empleó en Otopeni le hubiera alcanzado para lograr la medalla de bronce en la final de los 400 metros combinados en París 2024.

La medalla plateada lograda por Hein en la competencia de 800 metros libre, al alcanzar una marca de 8m26s19

Luego de semejante tarea consagratoria y de realizar el control antidopaje, la campanense y el equipo nacional volvieron rápido al hotel Vienna, donde se alojan, a 300 metros del aeropuerto internacional Henri Coandă. El festejo, pese a la ebullición, fue medido, porque la acción seguía hoy en los 800 metros libre... Y vaya si logró concentrarse y comenzar de nuevo.

Suele motivarse con la música. Le gusta AC/DC, Pink Floyd o Deep Purple, clásicos de otro tiempo. Esa energía la ayuda antes de los entrenamientos o de las competencias para salir a comerse la pileta. Tras dos jornadas extenuantes y llenas de adrenalina y felicidad, Hein tendrá libre el jueves, pero el viernes volverá al agua para competir en la quinta serie de los 400 libre y en la última de los 200 medley. Nada la detiene.