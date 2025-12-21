Quién gana el Olimpia de Oro: candidatos y cuándo se entrega

Los premios Olimpia reconocen a los mejores deportistas del año según el criterio del Círculo de Periodistas Deportivos de la Argentina y en cada temporada son un foco de atención. Por supuesto, después levantando opiniones a favor y en contra, pero en boca de todos. Sobre todo, por el galardón dorado, el que distingue definitivamente al Mejor Deportista del Año. En 2024 esa estatuilla fue de Franco Colapinto, compartida con Emiliano ‘Dibu’ Martínez. Para 2025 hay cuatro grandes candidatos.

La primera disciplina que tiene muchas chances de quedárselo es la natación, más que nada por las formidables actuaciones de Agostina Hein y Macarena Ceballos, la primera siendo la gran promesa y brillando en el Mundial Juvenil (campeona en 400 combinados) y la segunda, haciendo ni más ni menos que semifinales en un Campeonato Mundial absoluto. Ulises Saravia, que también integra la terna, aparece un poco más abajo en esa consideración.

Luego, el automovilismo, siempre fuerte en este premio. Allí, Agustín Canapino, campeón del TC en esta temporada, resuena como gran candidato. Y por supuesto, el fútbol, siempre tentador para quedarse con la máxima estatuilla, sobre todo si se trata de figuras resonantes a nivel mundial. En este sentido, Ángel Di María, que volvió este año para jugar en Rosario Central, tiene la consideración altísima.

Franco Colapinto ganó el Olimpia de Oro en 2024 y se generó algo de polémica Nicolás Suárez

El año pasado, la premiación de Franco Colapinto como Olimpia de Oro, encendió cierta polémica (no quedó en ese recuerdo ‘Dibu’ Martínez, ya que no estuvo presente, como ocurre casi siempre con los futbolistas). Porque si bien su llegada a la Fórmula 1 generó una verdadera revolución, muchos consideraron “injusto” que José ‘Maligno’ Torres, único argentino medallista dorado en los Juegos Olímpicos de París, no lo recibiera.

Todos los nominados a los Premios Olimpia 2025

Ajedrez: Ernestina Adam, Sandro Mareco y Faustino Oro.

Ernestina Adam, Sandro Mareco y Faustino Oro. Artes Marciales Mixtas: Lucas Ganin, Ailín Pérez y Kevin Vallejos.

Lucas Ganin, Ailín Pérez y Kevin Vallejos. Atletismo: Florencia Borelli, Joaquín Gómez y Elián Larregina.

Florencia Borelli, Joaquín Gómez y Elián Larregina. Automovilismo: Agustín Canapino, Nicolás Cavigliasso y Franco Colapinto.

Agustín Canapino, Nicolás Cavigliasso y Franco Colapinto. Básquetbol: Facundo Campazzo, Luciana Delabarba y José Vildoza.

Facundo Campazzo, Luciana Delabarba y José Vildoza. Billar: José Oliva, Valentino Oliveto y Luisina Ponzio.

José Oliva, Valentino Oliveto y Luisina Ponzio. Bochas: Lucas Hecker, Candela Molina y Carmelo Retamar.

Lucas Hecker, Candela Molina y Carmelo Retamar. Boxeo: Evelin Bermúdez, Fernando Martínez y Kevin Ramírez.

Evelin Bermúdez, Fernando Martínez y Kevin Ramírez. Canotaje: Aramis Sánchez Ayala, Manuel Tripano y Agustín Vernice.

Aramis Sánchez Ayala, Manuel Tripano y Agustín Vernice. Cestoball: Selene Casemayor, Santiago Díaz y Micaela Guimarey.

Selene Casemayor, Santiago Díaz y Micaela Guimarey. Ciclismo: Julieta Benedetti, Eduardo Sepúlveda y Lucas Vilar.

Julieta Benedetti, Eduardo Sepúlveda y Lucas Vilar. Deportes de invierno: Alma Ameigeiras, Francesca Baruzzi y Franco Dal Farra.

Alma Ameigeiras, Francesca Baruzzi y Franco Dal Farra. Equitación: Manuel Chechic, Matías Larocca y Hernán Mones Ruiz.

Manuel Chechic, Matías Larocca y Hernán Mones Ruiz. Esquí náutico: Eugenia De Armas, Francisco Giorgis y Tobías Giorgis.

Eugenia De Armas, Francisco Giorgis y Tobías Giorgis. Esgrima: Catalina Sol Borrelli, Isabel Di Tella y Augusto Servello.

Catalina Sol Borrelli, Isabel Di Tella y Augusto Servello. ESports: 9zteam, Shindengg, Leviatangg, Kkruesports, Bestia_corp y Teamisurus -el ganador lo elige el público en una votación-.

9zteam, Shindengg, Leviatangg, Kkruesports, Bestia_corp y Teamisurus -el ganador lo elige el público en una votación-. ESports jugador individual: Luca Nadotti, Try, José Deodo, Thiago Lapp, Nicolás 99FC y Ludubra -el ganador lo elige el público en una votación-.

Luca Nadotti, Try, José Deodo, Thiago Lapp, Nicolás 99FC y Ludubra -el ganador lo elige el público en una votación-. Fútbol: Ángel Di María, Lautaro Martínez y Leandro Paredes.

Ángel Di María, Lautaro Martínez y Leandro Paredes. Futsal: Nelson Barrientos, Juan Cruz Freijo y Lucas Granda.

Nelson Barrientos, Juan Cruz Freijo y Lucas Granda. Gimnasia: Lucía González, Julieta Lucas y Daniel Villafañe.

Lucía González, Julieta Lucas y Daniel Villafañe. Golf: Ángel Cabrera, Ricardo González y Emiliano Grillo.

Ángel Cabrera, Ricardo González y Emiliano Grillo. Handball: Pedro Martínez, Diego Simonet y Rosario Urban.

Pedro Martínez, Diego Simonet y Rosario Urban. Hockey sobre césped: Juana Castellaro Morello, Nicolás Della Torre y Tomás Santiago.

Juana Castellaro Morello, Nicolás Della Torre y Tomás Santiago. Hockey sobre patines: Constantino Acevedo, Luciana Agudo y Gonzalo Romero.

Constantino Acevedo, Luciana Agudo y Gonzalo Romero. Judo: Mariano Coto, Tomás Quinteros y Galo Villavicencio.

Mariano Coto, Tomás Quinteros y Galo Villavicencio. Karate: Juan Ignacio Gallardo, Kevin Joaquín Molina y Micaela Pacheco.

Juan Ignacio Gallardo, Kevin Joaquín Molina y Micaela Pacheco. Lucha: Camila Amarilla, Agustín Destribats y Iván Llano.

Camila Amarilla, Agustín Destribats y Iván Llano. Motociclismo: Luciano Benavides, Marco Morelli y Valentín Perrone.

Luciano Benavides, Marco Morelli y Valentín Perrone. Natación: Macarena Ceballos, Agostina Hein y Ulises Saravia.

Macarena Ceballos, Agostina Hein y Ulises Saravia. Pádel: Delfina Brea, Federico Chingotto y Agustín Tapia.

Delfina Brea, Federico Chingotto y Agustín Tapia. Paralímpicos: Iñaki Basiloff, Mariela Delgado y Brian Impellizeri.

Iñaki Basiloff, Mariela Delgado y Brian Impellizeri. Patín: Facundo Nieva Biza, Abril Ortega y Juan Segundo Rodríguez.

Facundo Nieva Biza, Abril Ortega y Juan Segundo Rodríguez. Pato: Justo Bermúdez, Martín Lemme y Facundo Taberna.

Justo Bermúdez, Martín Lemme y Facundo Taberna. Pelota: Facundo Andreasen, Santiago Andreasen y Lis García Calderón.

Facundo Andreasen, Santiago Andreasen y Lis García Calderón. Remo: Santino Menín, Luna Mongelot y Fernando Álvarez-Agustín Anesse-Martín Mansilla-Marcos Rojas.

Santino Menín, Luna Mongelot y Fernando Álvarez-Agustín Anesse-Martín Mansilla-Marcos Rojas. Rugby: Santiago Carreras, Juan Cruz Mallía y Julián Montoya.

Santiago Carreras, Juan Cruz Mallía y Julián Montoya. Softbol: Luciano Biondi, Violeta Figueroa y Nahuel Sáenz.

Luciano Biondi, Violeta Figueroa y Nahuel Sáenz. Taekwondo: Ignacio Espíndola, Mateo Di Leo y Brenda Ruiz Díaz.

Ignacio Espíndola, Mateo Di Leo y Brenda Ruiz Díaz. Tenis: Francisco Cerúndolo, Solana Sierra y Horacio Zeballos.

Francisco Cerúndolo, Solana Sierra y Horacio Zeballos. Tenis de mesa: Horacio Cifuentes, Ana Codina y Santiago Lorenzo.

Horacio Cifuentes, Ana Codina y Santiago Lorenzo. Tiro: Joaquín Cisneros, Julián Gutiérrez y Fernanda Russo.

Joaquín Cisneros, Julián Gutiérrez y Fernanda Russo. Turf: Kevin Banegas, Francisco Goncalves y Martín Valle.

Kevin Banegas, Francisco Goncalves y Martín Valle. Vóleibol: Bianca Cugno, Luciano De Cecco y Agustín Loser.

Bianca Cugno, Luciano De Cecco y Agustín Loser. Yachting: Chiara Ferretti, Francisco Guaragna y Catalina Turienzo.

Macarena Ceballos y su compañera de selección Agostina Hein son grandes candidatas al Olimpia de Oro Santiago Filipuzzi / Enviado especial - LA NACION

Además de las tradicionales ternas, este año habrá premios y menciones especiales, entre ellos, los siguientes:

Olimpia de Brillantes

Olimpia Infinito

Premio Inspiración

Argentinos Juniors 1985

Selección Argentina Femenina de Beach Handball

Los premios Olimpia son organizados desde 1954 por el Círculo de Periodistas Deportivos, fundado en 1941. El evento se consolidó como la distinción más importante del deporte argentino. Desde su creación, la premiación ha acompañado la evolución del deporte argentino y ha reconocido figuras como Juan Manuel Fangio, Gabriela Sabatini, Luciana Aymar, Emanuel Ginóbili, y Lionel Messi, entre otros.

Todos los ganadores del Olimpia de Oro

1954: Juan Manuel Fangio (Automovilismo).

1955: Pascual Pérez (Boxeo).

1956: Jorge Bátiz (Ciclismo).

1957: Pedro Dellacha (Fútbol).

1958: Osvaldo Suárez (Atletismo).

1959: Luis Thompson (Boxeo).

1960: Rodolfo Hossinger (Volovelismo).

1961: Luis Alberto Nicolao (Natación).

1962: Norma Baylon (Tenis).

1963: Juan Carlos Dyrzka (Atletismo).

1964: Carlos Moratorio (Equitación).

1965: Bernardo Otaño (Rugby).

1966: Horacio Accavallo (Boxeo).

1967: Roberto De Vicenzo (Golf).

1968: Nicolino Locche (Boxeo).

1969: Alberto Demiddi (Remo).

1970: Roberto De Vicenzo (Golf).

1971: Alberto Demiddi (Remo).

1972: Carlos Monzón (Boxeo).

1973: Horacio Iglesias (Natación).

1974: Guillermo Vilas (Tenis).

1975: Guillermo Vilas (Tenis).

1976: Juan Carlos Harriott (h) (Polo).

1977: Guillermo Vilas (Tenis).

1978: Daniel Martinazzo (Hockey sobre patines).

1979: Diego Maradona (Fútbol).

1980: Sergio Víctor Palma (Boxeo).

1981: Marcelo Alexandre (Ciclismo).

1982: Santos Laciar (Boxeo).

1983: Santos Laciar (Boxeo).

1984: Santos Laciar (Boxeo).

1985: Hugo Porta (Rugby).

1986: Diego Maradona (Fútbol).

1987: Gabriela Sabatini (Tenis).

1988: Gabriela Sabatini (Tenis).

1989: Eduardo Romero (Golf).

1990: Pedro Décima (Boxeo).

1991: Oscar Ruggeri (Fútbol).

1992: Diego Degano (Natación).

1993: Marcelo Milanesio (Básquet).

1994: Julio César Vásquez (Boxeo).

1995: Nora Vega (Patín).

1996: Carlos Espínola (Yachting).

1997: José Meolans (Natación).

1998: Andrea González (Patín).

1999: Gonzalo Quesada (Rugby).

2000: Las Leonas (Hockey s/ Césped).

2001: José Cóceres (Golf).

2002: Cecilia Rognoni (Hockey sobre césped).

2003: Emanuel Ginóbili (Básquet).

2004: Emanuel Ginóbili (Básquet) y Carlos Tevez (Fútbol).

2005: David Nalbandian (Tenis).

2006: Germán Chiaraviglio (Atletismo).

2007: Angel Cabrera (Golf).

2008: Juan Curuchet y Walter Pérez (Ciclismo).

2009: Juan Martín Del Potro (Tenis).

2010: Luciana Aymar (Hockey S/ Césped).

2011: Lionel Messi (Fútbol).

2012: Sergio ‘Maravilla’ Martínez (Boxeo).

2013: Marcos Maidana (Boxeo).

2014: Adolfo Cambiasso (Polo).

2015: Paula Paretto (Judo).

2016: Juan Martín Del Potro (Tenis).

2017: Delfina Pignatiello (Natación).

2018: Agustín Canapino (Automovilismo).

2019: Luis Scola (Básquetbol).

2020: Diego Schwartzman (Tenis).

2021: Lionel Messi (Fútbol).

2022: Lionel Messi (Fútbol).

2023: Lionel Messi (Fútbol) y Belén Casetta (Atletismo).

2024: Franco Colapinto (Automovilismo) y Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Fútbol).