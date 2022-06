Delfina Pignatiello se retiró de la natación a los 22 años

Delfina Pignatiello, de 22 años, anunció que abandona la natación de alto rendimiento. En su carrera obtuvo medallas en Mundiales Junior, Panamericanos y Juegos Olímpicos de la Juventud. Además, representó a Argentina en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Su prematuro retiro genera un gran impacto, porque se trataba de una gran promesa para el deporte argentino. Aunque al mismo tiempo, la sanisidrense había recibido un duro golpe en la última cita olímpica, en donde se exhibió muy por debajo del nivel del certamen.

“En mi corazón quedará para siempre el orgullo, la alegría y el honor de haber representado nuestra celeste y blanca estos años con tanta pasión”, comentó la exnadadora, que agregó: “Ahora quisiera contarles que hace unos meses tomé la decisión de hacer un paso al costado del alto rendimiento y la competencia”.

Pignatiello comentó además que, desde ahora, se tomará la natación de otra manera, además de incursionar en otras actividades: “El deporte forma parte de mi vida desde otro lado, sigo nadando y estar en el agua seguirá siendo siempre mi lugar en el mundo. Me compré una cámara de fotos y emprendí un camino artístico el cual estoy explorando con mucha curiosidad, ganas de aprender y seguir creciendo. Me hace muy feliz y me hizo soñar de vuelta”.

La ganadora de tres medallas en los Panamericanos de Lima 2019 completó: “Gracias a quienes me acompañaron hasta aquí y quienes elijan seguir haciéndolo. Siempre los alenté a perseguir sus sueños. Hoy agrego: anímense también a patear tableros y arrancar un nuevo juego! Elijan siempre su camino de corazón, con amor, valentía y dedicación. Ojalá se conviertan en el niñx que siempre quisieron ser”.

Noticia en desarrollo