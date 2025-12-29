El nadador Iñaki Basiloff ganó el premio “Paradeportes de oro” al mejor paradeportista 2025

El nadador Iñaki Basiloff conquistó el premio “Paradeportes de Oro” y se consagró como el mejor paradeportista de 2025, un año en el que se consagró campeón del mundo en los 200 metros combinados (SM7) y también logró la medalla de bronce en los 400 libres (S7) en el Mundial realizado en Singapur. “Es el premio más importante del paradeporte argentino. Para mí es un honor ser el primer ganador del oro. El premio va a tener un lugar muy importante en mi casa junto al resto de los premios”, aseguró el neuquino en un video en el que agradeció la distinción.

La primera edición de los Premios Paradeportes al deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino es el primer galardón que se organiza de manera exclusiva para los atletas con discapacidad en la Argentina. Además del Oro se entregaron 40 “Paradeportes de Plata”, en diferentes disciplinas entre los 155 atletas nominados.

“El sistema transparente de votación fue otro de los puntos distintivos de este premio, algo fundamental que no suele suceder en este tipo de entregas. También comunicamos la fundamentación técnica de por qué Basiloff merecía ganar el Oro”, señaló Maximiliano Nóbili, creador de los premios, presidente de la Fundación Paradeportes y director de Paradeportes.com, el único medio de comunicación de la Argentina dedicado a la temática desde 2014, quien ya anunció que en 2026 se hará la 2º edición.

Iñaki Basiloff, deportista paralímpico

Los 40 ganadores de los “Paradeportes de Plata” 2025 fueron:

BÁSQUET EN SILLA DE RUEDAS FEMENINO: Fernanda Pallares.

PARA-NATACIÓN: Iñaki Basiloff.

REMO ADAPTADO: Lucas Poggi.

TENIS EN SILLA DE RUEDAS: Gustavo Fernández.

FÚTBOL PARA CIEGAS: Gracia Sosa.

GOLF ADAPTADO: Mariano Tubio.

BOCCIA: Stefanía Ferrando-Rodrigo Romero (pareja BC3).

ATLETAS CON SINDROME DE DOWN (FADASD): Juan Ignacio Alarcón.

PARA-ATLETISMO: Brian Impellizzeri.

POWERCHAIR FOOTBALL: Valentino Zegarelli.

VOLEY SENTADO MASCULINO: Benjamín Haffner.

RUGBY EN SILLA DE RUEDAS: Lautaro Fernández.

PARA-TAEKWONDO: Juan Samorano.

GOALBALL FEMENINO: Mariela Almada.

TENIS DE MESA ADAPTADO: Luciano Khazandjian.

PARA-CANOTAJE: Ariel Atamañuk.

FÚTBOL PARA CIEGOS: Ezequiel Junior Fernandes.

BASQUET EN SILLA DE RUEDAS MASCULINO: Adrián Pérez.

ESGRIMA EN SILLA DE RUEDAS: Carlos Freitas.

PARA-TIRO CON ARCO: Eduardo Torresi.

GOALBALL MASCULINO: Leonardo Jazmín.

VOLEY SENTADO FEMENINO: Constanza Korch.

FUTBOL 7 PC: Mariano Cortés.

PARA-CICLISMO: Mariela Delgado.

PARA-ECUESTRE: Diana Moore Nothbom.

PARA-TRIATLÓN: Facundo Palacio.

PARA-TIRO DEPORTIVO: Sol de la Riva.

ATLETAS SORDOS (CADES): Valentina Bonfati.

PARAPOWERLIFTING: Nahuel Gómez.

PARA-BADMINTON: Jonatan Mattos.

FÚTBOL FADDIM: Héctor Luna.

PARA-JUDO: Paula Gómez.

DEPORTES DE INVIERNO: Enrique Plantey.

PADEL EN SILLA DE RUEDAS: Guillermo Camusso.

TENIS PARA CIEGOS: Gabriel Caparrós.

FUTBOL TALLA BAJA: Cristian Soto.

PARA-KARATE: Maitena Ardiles.

SURF ADAPTADO: Georgina Melatini.

FUTBOL AMPUTADOS: Gianfranco Borgetti.

PALETA ADAPTADA: Daniel Plotequer.

Así se eligieron a los ganadores

El sistema de selección y premiación de los premios “Paradeportes de Plata” se dividió en tres partes:

A pedido de Paradeportes, los DTN’s (Directores Técnicos Nacionales) y/o Federaciones de cada disciplina entregaron una nómina de 3 o 4 atletas y la elección de un ganador siempre desde un punto de vista estrictamente deportivo por lo realizado por sus atletas desde el 1º de enero de 2025 hasta la fecha, sin importar lo hecho en años anteriores ni por gustos o vínculos personales. Esa elección tenía un 40 % de incidencia en el resultado final.

Luego de analizar los nominados elegidos por los DTN’s (Directores Técnicos Nacionales) y/o Federaciones, el Comité Ejecutivo de Paradeportes podía avalar o no a los ganadores propuestos en el punto 1. La decisión de Comité tenía un 50 % de incidencia.

Por último, se incluyó la participación del público (con un 10 % de incidencia en el resultado final) desde las stories de Instagram de Paradeportes. El objetivo de la votación no es que ganara el que más seguidores tiene, sino que fuera un mecanismo de difusión en las redes sociales para visibilizar a los deportistas y disciplinas.

En esta 1º edición, los 9 miembros del Comité Ejecutivo avalaron el 100% de las decisiones de los DTN’s y/o las federaciones. Luego, Comité votó en forma unánime al ganador del Oro entre los 40 premiados.

El Comité estuvo compuesto por expertos de distintos ámbitos del deporte adaptado y paralímpico. Su presidente fue Alejandro Pérez y estuvo acompañado por Daniel Haylan, Enrique Nardone, Fernando Cerizola, Sergio Campagnolle, Ariel Quassi, Daniel Contreras, Joaquín Finat y Maximiliano Nóbili.

Iñaki Basiloff, el mejor paradeportista del 2025

Por qué ganó el oro Basiloff: la fundamentación técnica y pública del comité

La premisa central de los Premios Paradeportes es sencilla: que ganen los mejores del año en su disciplina. Y luego darle el ORO al más destacado de todos. Sin embargo, esa decisión no es tan simple. Entre 40 disciplinas adaptadas e importantes logros entre los deportistas, hay que encontrar un criterio con fundamentación para elegir al mejor del año.

“Cuando se anunciaron los premios también informamos que Paradeportes iba a publicar el voto del Comité Ejecutivo y su correspondiente fundamentación con el ORO. Así lo estamos haciendo ahora cumpliendo con nuestro compromiso. Entendemos que es el único camino posible para que el Premio Paradeportes sea creíble, confiable y respetado por los deportistas, entrenadores, las federaciones y el público en general. Es la forma para que este galardón se consolide y crezca en el tiempo”, señaló Nóbili.

En esta 1º edición hubo 40 ganadores de los “Paradeportes de Plata”. De esos 40 se hizo un primer corte de diez deportistas, luego se llevó ese número a cuatro (Iñaki Basiloff, Brian Impellizeri, Gustavo Fernández y Gracia Sosa) y finalmente quedaron dos: Brian Impellizzeri e Inaki Basiloff.

El rosarino Impellizzeri, al igual que Basiloff en natación, también había ganado el campeonato mundial de salto en largo (T37). Entonces, ¿cómo elegir al mejor si los dos son campeones del mundo en su disciplina?

Alejandro Pérez, presidente de Comité, hizo un análisis detallado del caso. Este informe tuvo el aval de todos los integrantes del Comité Ejecutivo.

El informe del Comité Ejecutivo:

“La elección del Premio Paradeportes de Oro no es sólo un reconocimiento simbólico, sino el resultado de un riguroso proceso que honra el mérito deportivo, el consenso técnico y la participación pública. Este año, Iñaki Basiloff (natación) y Brian Impellizzeri (atletismo) llegaron a la instancia final tras un recorrido impecable.

Ambos atletas fueron seleccionados por sus respectivos directores técnicos, en diálogo con entrenadores y referentes de cada disciplina, como representantes sobresalientes de sus deportes.

A su vez, tanto Iñaki como Brian se encuentran actualmente en el puesto N°1 del ranking mundial en sus pruebas más destacadas. Brian lidera en salto en largo T37, donde se consagró bicampeón del mundo, mientras que Iñaki domina los 200 metros combinado SM7, entre otras pruebas.

En el caso del nadador neuquino, es importante destacar que compite en múltiples estilos y distancias, algo habitual en natación paralímpica, pero no así en el atletismo. Este factor no fue decisivo en la comparación final, ya que el criterio técnico priorizó la prueba más representativa de cada uno.

Finalmente, para garantizar la máxima objetividad, se aplicó un coeficiente técnico de comparación: se evaluó la mejor marca del año de cada atleta en su prueba principal y se la contrastó con el récord mundial histórico vigente en esa misma categoría.

El resultado de esa medición fue ajustado, pero claro:

Iñaki Basiloff obtuvo un coeficiente del 98,36 %, mientras que Brian Impellizzeri alcanzó un 97,93 %.

Esta diferencia mínima no opaca el logro de ninguno. Por el contrario, enaltece una competencia de altísimo nivel. Pero cuando se busca un único ganador del Premio Paradeportes de Oro, el dato técnico ofrece un argumento sólido y transparente para la definición”.

La conclusión

Ambos atletas tienen desempeños extraordinarios, pero si el criterio comparativo principal es la proximidad al récord mundial histórico de su prueba, el nadador Iñaki Basiloff presenta un coeficiente levemente superior (98.36 %) al de Brian Impellizzeri (97.93 %).

Esto no contradice la validez del ranking N°1 mundial ni los logros de Brian en 2025 (bicampeón del mundo), pero si se busca una medida objetiva de excelencia atlética relativa al récord histórico, Iñaki aparece apenas por encima”, cierra el informe del Comité Ejecutivo de Votación de Paradeportes.