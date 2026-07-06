Nati Jota habló sobre la sobreventa de vuelos en el Mundial y reveló cuántos dólares ofrecían por tomar otro vuelo

Tras superar a Cabo Verde en un encuentro sufrido, la selección argentina volverá a salir a la cancha por los octavos de final el martes 7 de julio frente a Egipto en Atlanta. Con la expectativa en aumento entre los hinchas, muchos argentinos buscan alternativas para viajar a Estados Unidos a acompañar al equipo, lo cual produjo un aumento generalizado de los precios de los pasajes provenientes desde Buenos Aires y también dentro del territorio estadounidense.

Las autoridades estiman que llegarán a Atlanta cerca de 45.000 hinchas, movilizados principalmente desde la Argentina y Miami. Ante esta situación, Nati Jota, conductora de Olga, contó cómo fue su experiencia en Estados Unidos, donde los vuelos están “sobrevendidos”. “Todos los vuelos sobrevendidos. De Miami a Atlanta esta mañana ofrecían 700 dólares al que viajara cuatro horas después en otro vuelo”, comentó la influencer.

Todos los vuelos sobrevendidos. De Miami a Atlanta esta mañana ofrecían 700 dólares al que viajara 4hs después en otro vuelo. — NATI JOTA 🎪🧜🏼‍♀️ (@natijota) July 6, 2026

Cuánto cuesta viajar a Atlanta

En las redes sociales, los usuarios están contando su experiencia a la hora de buscar tickets para ver el próximo partido de Argentina. Uno de los hinchas que busca ir hacia Estados Unidos compartió que encontró un vuelo a Atlanta a 771 US$, un precio más que razonable en este contexto.

Los argentinos buscan tickets para acompañar a la Selección (Foto: X)

Otros hinchas contaron que los pasajes aéreos de ida y vuelta parten desde los $2,4 millones, mientras que las opciones de alojamiento comienzan alrededor de los $450.000. En cuanto a las entradas, los tickets disponibles en plataformas de reventa no oficiales tienen valores que van desde los US$1795 (unos $2,7 millones) hasta los US$4200 (más de $6 millones). En tanto, las localidades ofrecidas por los canales oficiales de la FIFA ya aparecen agotadas.

Pese a ello, muchos fanáticos se anticiparon a la clasificación del equipo de Lionel Scaloni y reservaron hospedajes mediante plataformas de alquiler temporario por menos de US$300 la noche. Cabe recordar que Argentina lidera el ranking de países con mayor cantidad de reservas internacionales en Atlanta y Miami durante el Mundial.