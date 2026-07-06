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Nati Jota habló sobre la sobreventa de vuelos en el Mundial y reveló cuántos dólares ofrecían por tomar otro vuelo
La conductora de Olga contó su propia experiencia en Estados Unidos, donde miles de hinchas argentinos buscan presenciar el encuentro de octavos de final contra Egipto
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Tras superar a Cabo Verde en un encuentro sufrido, la selección argentina volverá a salir a la cancha por los octavos de final el martes 7 de julio frente a Egipto en Atlanta. Con la expectativa en aumento entre los hinchas, muchos argentinos buscan alternativas para viajar a Estados Unidos a acompañar al equipo, lo cual produjo un aumento generalizado de los precios de los pasajes provenientes desde Buenos Aires y también dentro del territorio estadounidense.
Las autoridades estiman que llegarán a Atlanta cerca de 45.000 hinchas, movilizados principalmente desde la Argentina y Miami. Ante esta situación, Nati Jota, conductora de Olga, contó cómo fue su experiencia en Estados Unidos, donde los vuelos están “sobrevendidos”. “Todos los vuelos sobrevendidos. De Miami a Atlanta esta mañana ofrecían 700 dólares al que viajara cuatro horas después en otro vuelo”, comentó la influencer.
Todos los vuelos sobrevendidos. De Miami a Atlanta esta mañana ofrecían 700 dólares al que viajara 4hs después en otro vuelo.— NATI JOTA 🎪🧜🏼♀️ (@natijota) July 6, 2026
Cuánto cuesta viajar a Atlanta
En las redes sociales, los usuarios están contando su experiencia a la hora de buscar tickets para ver el próximo partido de Argentina. Uno de los hinchas que busca ir hacia Estados Unidos compartió que encontró un vuelo a Atlanta a 771 US$, un precio más que razonable en este contexto.
Otros hinchas contaron que los pasajes aéreos de ida y vuelta parten desde los $2,4 millones, mientras que las opciones de alojamiento comienzan alrededor de los $450.000. En cuanto a las entradas, los tickets disponibles en plataformas de reventa no oficiales tienen valores que van desde los US$1795 (unos $2,7 millones) hasta los US$4200 (más de $6 millones). En tanto, las localidades ofrecidas por los canales oficiales de la FIFA ya aparecen agotadas.
Pese a ello, muchos fanáticos se anticiparon a la clasificación del equipo de Lionel Scaloni y reservaron hospedajes mediante plataformas de alquiler temporario por menos de US$300 la noche. Cabe recordar que Argentina lidera el ranking de países con mayor cantidad de reservas internacionales en Atlanta y Miami durante el Mundial.
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