El emotivo gesto de Martín Palermo con Lautaro Martínez al visitar la concentración de la selección argentina

Martín Palermo y su hijo, Gianluca, visitaron la concentración de la seleccións argentina. En la previa al encuentro contra Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026, el exjugador de Boca compartió un momento con los jugadores de la Albiceleste, quienes lo recibieron de la mejor manera.

El posteo de Martín Palermo

“¡Un encuentro que quedará en nuestros corazones! Gracias por recibirme y hacer de este momento un recuerdo tan especial“, expresó el legendario goleador de Boca, que también tuvo un breve paso en la selección argentina y convirtió un gol en el Mundial 2010 contra Grecia.

La alegría de Messi de compartir un momento con Palermo y su hijo

Justamente en esa Copa del Mundo, que se desarrolló en Sudáfrica, Palermo compartió plantel con Messi, a quien volvió a ver después de un largo tiempo y se sacó una foto. Acompañado de su hijo más chico, el Titán usó esa instantánea como portada de una publicación que incluyó otras más con jugadores como Nicolás Otamendi, Leandro Paredes, Lautaro Martínez y el entrenador Lionel Scaloni.

Abrazado a cada uno de los protagonistas, el hoy entrenador se llevó un grato recuerdo de haber estado unos minutos con los jugadores que vienen de vencer, en tiempo suplementario, a Cabo Verde y disputarán este martes, desde las 13 (hora argentina) el encuentro ante Egipto por los octavos de final de la Copa del Mundo.

Palermo, Scaloni y su hijo

Para culminar el posteo en Instagram, un video retrata el respeto y cariño de los jugadores de la selección con Palermo, un jugador que hizo historia en el fútbol argentino. Una muestra de ello fue cuando la gloria Xeneize le pidió a su hijo que le sacara una foto con Lautaro Martínez, un gesto que el atacante bahiense agradeció en medio de una actualidad donde se le viene negando el gol.

El video detrás de la foto de Martín Palermo con Lautaro Martínez

El incómodo momento que vivió Martín Palermo con un hincha de Haití

Hace unas semanas, Martín Palermo protagonizó un particular momento en un ascensor de un hotel. Es que un fanático de Haití le pidió una foto sin conocer quién era y eso llevó al exjugador a pedirle que busque por internet su nombre.

Mientras un argentino presenciaba y grababa la escena, Palermo le mostró la credencial al haitiano para que busque su nombre. “Acá el amigo le pide una foto y no sabe el nombre. Un caradura bárbaro, pero bueno", indicó esta persona.

El incómodo momento que vivió Martín Palermo con un hincha de Haití

“Legend, legend [leyenda, leyenda]”, comentó el argentino en inglés para presentarse. Y, agregó: “Best stricker ever, more than 200 goals. Legend [El mejor goleador de la historia, más de 200 goles. Leyenda]”.

Por último, la persona que le pidió la foto le consultó si en algún momento él le había convertido a Haití, a lo que Palermo contestó afirmativamente. “Partido amistoso, de la selección de Diego, jugamos contra Haití. Jugamos en Córdoba o en Mar del Plata”, cerró sobre una exhibición que se disputó en 2010 y terminó 4-0.