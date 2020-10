El entrenador Néstor Gorotiso destacó que el fútbol de Europa es superior al sudamericano por la alimentación, el biotipo y los músculos largos Crédito: ESPN

31 de octubre de 2020 • 10:56

En el programa ESPN Fútbol Club Show, el conductor Alejandro Fantino entrevistó al director técnico de Tigre Néstor Gorosito y en la charla comparó el trabajo técnico entre los jugadores argentinos y los europeos.

Durante un tramo de la conversación, Pipo Gorosito se refirió a la responsabilidad que le compete al conductor de un equipo: "El que tiene la 10, en teoría, es el diferente. Es el que tiene que cargar el equipo, el que tiene que llevar las cosas adelante. Cuando te dan la 10 tenés la responsabilidad de hacer jugar a tu equipo", sostuvo el entrenador.

Luego, Gorosito recalcó el protagonismo que deben tener los futbolistas que generan el juego colectivo. "Cuando tu equipo no tiene la pelota, tenés que organizarte, armonizar el equipo, buscar sociedades. De hacer gol o dar pase gol, o dar el pase anterior al pase gol. Tenés que tener un protagonismo con la número 10 que por ahí con otro número no se requiere tanto".

El exvolante citó en su relato un concepto del actual entrenador de la Sub 17 nacional Pablo Aimar. "El otro día leí algo de Aimar que me encantó, hablaba de volver a las bases, porque se priva la inventiva. Si vos no te equivocás, es imposible que inventes. En el fútbol la inventiva se trabaja. El talento lo tenés que desarrollar, y para desarrollarlo, tenés que equivocarte", manifestó.

Posteriormente Gorosito ahondó en las comparaciones que suelen hacerse entre los jugadores locales y los europeos. "Al argentino se le hizo creer que el europeo era lo máximo, y los europeos terminaron con el biotipo del metro 90, sobre todo los alemanes y los belgas, a través del método Coerver, que es trabajar toda la técnica".

El entrenador destacó que el fútbol del viejo continente es superior al sudamericano desde la alimentación, del biotipo y de los músculos largos. Y se llevaron de acá el talento natural, que les faltaba. "Hoy los europeos son mucho mejores que nosotros técnicamente", analizó el DT.

Además, Gorosito lamentó que en los procesos de aprendizaje de un futbolista se castigue la habilidad: "Hoy desde chicos les enseñan hacer pase y recepción, y al que gambetea por segunda vez, afuera".