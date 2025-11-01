LA NACION

Agenda de TV del sábado: Independiente, Messi, la final Newman - SIC, Abierto de Palermo y tenis en París

Fútbol, rugby y tenis en el menú deportivo de la jornada en las pantallas

Jerónimo Ulloa y Mateo Albanese, protagonistas de Newman vs. SIC, la final del Top 12 que definirá este sábado al campeón del rugby de Buenos Aires.
Jerónimo Ulloa y Mateo Albanese, protagonistas de Newman vs. SIC, la final del Top 12 que definirá este sábado al campeón del rugby de Buenos Aires.Hernan Zenteno - La Nacion

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 1° de noviembre de 2025.

FÚTBOL

Torneo Clausura

  • 14.45 Aldosivi vs. Independiente Rivadavia. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
  • 16 Barracas Central vs. Argentinos Juniors. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD)
  • 17 Vélez vs. Talleres. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
  • 20 Independiente vs. Atlético Tucumán. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD)
Gabriel Ávalos, delantero de Independiente
Gabriel Ávalos, delantero de IndependienteX @independiente

Liga de España

  • 10 Villarreal vs. Rayo Vallecano. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)
  • 12.15 Atlético de Madrid vs. Sevilla. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)
  • 14.30 Real Sociedad vs. Athletic Bilbao. Dsports (610/1610 HD)
  • 17 Real Madrid vs. Valencia. Dsports (610/1610 HD)

Premier League

  • 12 Crystal Palace vs. Brentfod. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
  • 12 Nottingham Forest vs. Manchester United. Disney+ Premium
  • 12 Fulham vs. Wolverhampton. Disney+ Premium
  • 12 Burnley vs. Arsenal. Disney+ Premium
  • 12 Brighton vs. Leeds United. Disney+ Premium
  • 14.30 Tottenham vs. Chelsea. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)
  • 17 Liverpool vs. Aston Villa. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)

MLS

  • 20.30 Nashville vs. Inter Miami. Apple TV
Lionel Messi, al frente de un Inter Miami que intentará cerrar la serie frente a Nashville tras ganar el primer duelo
Lionel Messi, al frente de un Inter Miami que intentará cerrar la serie frente a Nashville tras ganar el primer dueloRICH STORRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Serie A

  • 11 Udinese vs. Atalanta. Disney+ Premium
  • 14 Napoli vs. Como. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
  • 16.45 Cremonese vs. Juventus. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)

Ligue 1

  • 13 PSG vs. Nice. ESPN 4 (CV 105 HD - DTV 1624 HD)
  • 15 Monaco vs. París FC. ESPN 4 (CV 105 HD - DTV 1624 HD)
  • 17.05 Auxerre vs. Olympique Marsella. Disney+ Premium
Leonardo Balerdi, defensor de Marsella, en acción
Leonardo Balerdi, defensor de Marsella, en acciónCHRISTOPHE SIMON - AFP

EFL Championship

  • 9.30 Leicester vs. Blackburn Rovers. Disney+ Premium
  • 12 Queens Park Rangers vs. Ipswich Town. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 605 - 1605 HD)

Primera Nacional

  • 13.45 Atlanta vs. Deportivo Morón. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)

Primera B Metropolitana

  • 15.30 Deportivo Armenio vs. Real Pilar. Dsports (611/1611 HD)
  • 16 Laferrère vs. Midland. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)

Brasileirão

  • 18.30 Mirassol vs. Botafogo. Canal 116
Alexander Barboza es uno de los defensores centrales de Botafogo
Alexander Barboza es uno de los defensores centrales de BotafogoJUAN MABROMATA - AFP

Eredivisie

  • 12.30 Ajax vs. Heerenveen. Disney+ Premium

Bundesliga

  • 11.20 Mainz 05 vs. Werder Bremen. Disney+ Premium
  • 11.20 Heidenheim 1846 vs. Eintracht Frankfurt. Disney+ Premium
  • 11.20 Union Berlin vs. Freiburg. Disney+ Premium
  • 11.20 St. Pauli vs. Borussia Mönchengladbach. Disney+ Premium
  • 11.25 Leipzig vs. Stuttgart. Disney+ Premium

RUGBY

Top 12 de URBA

  • 17.10 Newman vs. SIC, la final. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 1622 HD)

Top 14 de Francia

  • 10.30 Toulon vs. Lyon. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)

Test Match

  • 11 Inglaterra vs. Australia. Disney+ Premium
  • 13 Sudáfrica vs. Japón. Disney+ Premium

TENIS

Masters 1000 de París

  • 10.30 Las semifinales. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 1622 HD)
  • 13 Las semifinales. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 1622 HD)

WTA Finals

  • 12 La primera jornada, desde Riad. Disney+ Premium

POLO

Argentino Abierto

  • 14 UAE Polo vs. La Zeta-Kazak. Disney+ Premium
  • 16.30 Los Machitos-El Refugio vs. Sol de Agosto. Disney+ Premium
La Zeta Kazak abrirá la jornada en el Argentino Abierto de polo.
La Zeta Kazak abrirá la jornada en el Argentino Abierto de polo.Rodrigo Nespolo

BOXEO

  • 22.30 Leandro Blanc vs. Joel Contreras. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)

ARTES MARCIALES

UFC

  • 17 Preliminares UFC 202. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 605 - 1605 HD)

BÁSQUETBOL

NBA

  • 23 Dallas Mavericks vs. Detroit Pistons. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
