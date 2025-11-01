Argentina vs. Bélgica, por el Mundial Sub 17 2025: día, horario, TV y cómo ver online

La selección argentina y Bélgica se enfrentan este lunes en un partido correspondiente a la fecha 1 del Grupo D del Mundial Sub 17 Qatar 2025. El encuentro está programado para las 11.45 (horario argentino) en la cancha 2 del complejo deportivo Aspire Zone de la ciudad de Rayán, y se puede ver en vivo por TV a través de la TV Pública. El minuto a minuto, en tanto, está disponible en canchallena.com.

El equipo dirigido por Diego Placente se clasificó a la Copa del Mundo tras quedar en el sexto lugar del Sudamericano Sub 17 de este año. Fue la tercera peor participación del seleccionado albiceleste en el certamen clasificatorio, mejorando únicamente lo hecho en Chile 2017 (8°) y Venezuela 2005 (7°). Sin embargo, la misma categoría participó meses más tarde del tradicional torneo de L’Alcudia como preparación para el Mundial. Allí se quedó con el trofeo tras vencer en la final a Valencia.

El tradicional torneo de L'Alcudia le sirvió de preparación a la selección argentina Sub 17 AFA

El combinado europeo, por su parte, obtuvo su boleto a la cita ecuménica gracias a que participó del Campeonato Europeo de la categoría, donde quedó eliminado en semifinales ante Francia, a la postre subcampeón, luego de perder por 3 a 2. Será su tercera participación: previamente fue eliminado en la etapa de grupos de Corea del Sur 2003 y obtuvo la medalla de bronce en Chile 2015.

Argentina vs. Bélgica: cómo ver online

El partido entre argentinos y belgas está programado para este lunes a las 11.45 (horario argentino) y se puede ver en vivo por televisión a través de la TV Pública. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa. El minuto a minuto está disponible en canchallena.com.

TV Pública.

Flow - TV Pública.

Telecentro Play - TV Pública.

DGO - TV Pública.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este lunes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.60 contra los 3.35 que se repagan por un hipotético triunfo de Bélgica. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 2.89.

Las casas de apuestas ponen a la selección argentina Sub 17 como favorita al triunfo en el debut AFA

Fixture de la selección argentina en el Mundial Sub 17

Grupo D

Vs. Bélgica - Lunes 3 de noviembre a las 11.45 en la cancha número 2 del complejo Aspire Zone.

Vs. Túnez - Jueves 6 de noviembre a las 10.30 en la cancha número 5 del complejo Aspire Zone.

Vs. Fiji - Domingo 9 de noviembre a las 9.30 en la cancha número 3 del complejo Aspire Zone.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.