Nick Kyrgios, tras dar positivo en cocaína: “Aceptar que estoy cerca del final de mi carrera ha sido más difícil de lo que jamás imaginé”

El tenista Nick Kyrgios, actual número 919 del mundo en el ránking ATP, y exfinalista de Wimbledon 2022, dio positivo en un control de dopaje por presencia de benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína. Por ende, fue suspendido provisionalmente por la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA).

Kyrgios fue finalista de Wimbledon 2022 Amr Alfiky - Pool Reuters

Tras una serie de lesiones que lo marginaron del circuito durante varios meses, el australiano contó, en su cuenta de Instagram, los detalles de lo ocurrido.

El comunicado completo de Nicky Kyrgios en Instagram

El descargo de Kyrgios en Instagram

Quería que ustedes se enteraran de esto por mí primero. Recientemente no superé un control antidopaje en Mallorca después de dar positivo por cocaína. Cometí un gran error y asumo toda la responsabilidad por ello.

Lo siento ante mis fanáticos, mi familia, mis patrocinadores y todas las personas cercanas a mí. Sobre todo, lo siento por los chicos que me siguen y me tienen como ejemplo. Sé lo que representa esto y estoy profundamente decepcionado conmigo mismo.

No voy a poner excusas, pero sí quiero dar algo de contexto sobre lo que he estado viviendo. Los últimos dos años de lesiones me han afectado muchísimo, tanto física como mentalmente. Mi cuerpo no ha podido hacer lo que mi mente espera de él, y aceptar que estoy cerca del final de mi carrera ha sido más difícil de lo que jamás imaginé.

Siempre dije que yo no elegí el tenis; el tenis me eligió a mí. Pero dejar ir algo que ha sido toda mi vida es una de las cosas más difíciles que tuve que afrontar. En algunos momentos me sentí indefenso y solo. Nada de eso justifica lo que hice.

Sin embargo, la buena noticia es que esto me ha servido como una llamada de atención. Durante los próximos 28 días me alejaré de las redes sociales y de la vida pública mientras me concentro en recuperarme y estar bien.

Les pido que respeten mi privacidad durante ese tiempo y, sobre todo, la privacidad de mi familia.

Lo siento. Haré el trabajo necesario y volveré mejor.