Nico González y Ludmila Isabella, enamorados en el Caribe: las fotos de sus paradisíacas vacaciones en Aruba

En medio del sabor agridulce que dejó la final del Mundial 2026, los integrantes de la selección argentina intentan disfrutar de unas merecidas vacaciones antes de volver al ruedo con sus respectivos compromisos futbolísticos; y Nico González es uno de ellos. El jugador del Atlético de Madrid de la Primera División de España sorprendió en una nueva escapada romántica.

El jugador del Atlético de Madrid de la Primera División de España sorprendió en una nueva escapada romántica (Foto: Instagram/@ludisabella)

Fue su novia, Ludmila Isabella, quien, mediante su cuenta de Instagram, donde acumula poco más de 150.000 seguidores, publicó una serie de imágenes desde Aruba, el extremo sur del mar Caribe, donde se los vio disfrutando de las paradisíacas playas.

Nico González y Ludmila Isabella en Aruba, Aruba, el extremo sur del mar Caribe, donde se los vio disfrutando de las paradisíacas playas (Foto: Instagram/@ludisabella)

A lo largo del carrete de fotos que compartió en sus redes sociales, la influencer dejó ver los detalles de un viaje tan relajante como romántico. Las postales combinaron gastronomía de primer nivel, momentos a pura complicidad e imágenes de playa con toque argentino.

Entre las fotos que más llamaron la atención de los usuarios, se destacó un especial guiño romántico sobre la arena blanca: en una foto donde sus manos forman un corazón, se alcanza a leer la fecha 30-07-26 junto a sus iniciales (“L y N”), acompañados por el infaltable equipo de mate a un lado. Nico también fue retratado de rodillas en la orilla, personalizando el diseño en la arena antes del atardecer.

Nico fue retratado de rodillas en la orilla, personalizando el diseño en la arena antes del atardecer (Foto: Instagram/@ludisabella)

Entre las fotos que más llamaron la atención de los usuarios, se destaca un especial guiño romántico sobre la arena blanca: en una foto donde sus manos forman un corazón, se alcanza a leer la fecha 30-07-26 junto a sus iniciales (“L y N”), acompañados por el infaltable equipo de mate a un lado (Foto: Instagram/@ludisabella)

La travesía caribeña incluyó, además, momentos de aventura y salidas nocturnas. La pareja aprovechó para recorrer los paisajes áridos de la isla a bordo de un buggy 4x4, donde posaron relajados con lentes de sol y el clásico estilo veraniego.

La pareja aprovechó para recorrer los paisajes áridos de la isla a bordo de un buggy 4x4, posando relajados con lentes de sol y el clásico estilo veraniego (Foto: Instagram/@ludisabella)

Por las noches, la propuesta se trasladó a restaurantes de primer nivel, locales donde disfrutaron de cócteles de autor, minihamburguesas gourmet, tentáculos de pulpo y una cuidada selección de fiambres y embutidos presentados de forma original en la mesa. Tampoco faltaron las clásicas selfies frente al espejo, las miradas cómplices y los mimos de pareja, lo que dejó en claro que el descanso en el Caribe les sienta bien antes de retomar la rutina deportiva.

Por las noches, la propuesta se trasladó a restaurantes de primer nivel, locales donde disfrutaron de cócteles de autor, minihamburguesas gourmet, tentáculos de pulpo y una cuidada selección de fiambres y embutidos (Foto: Instagram/@ludisabella)

Las vacaciones de Nico González y Ludmila Isabella con una propuesta gastronómica de primer nivel (Foto: Instagram/@ludisabella)

“Un mix de nuestros días”, escribió la joven en la descripción del posteo, el cual recibió miles de ‘Me gusta’ y cientos de comentarios de su comunidad. “Hermosos días, qué buen presente. Se los ve radiantes”; “Él es uno de los campeones del mundo… ¿Pero vos? “¡¡Vos sos hermosa, Lu!!” y “Hermosa y divertida pareja”, entre otros. Sin embargo, el mensaje que más despertó corazones fue el del propio Nico González, quien comentó: “¿Y si volvemos?“.

El mensaje de Nico González en el carrete de imágenes de su novia (Foto: Captura Instagram/@ludisabella)

Cabe recordar que la historia de amor entre la influencer y el delantero de ‘La Scaloneta’ nació a mediados de 2025, tras cruzarse en un reconocido boliche de la Costanera porteña durante una de las convocatorias del jugador al país. Tras varios meses de viajes, perfil bajo y visitas de ella al Estadio Metropolitano en España, ambos decidieron blanquear formalmente su romance durante los festejos del Año Nuevo 2026. Desde entonces, se volvieron inseparables, compartiendo abiertamente su convivencia en Madrid.

La pareja decidió blanquear formalmente su romance durante los festejos del Año Nuevo 2026 (Foto: Instagram @ludisabella)

Ludmila —madre de Benicio (7) e incipiente comunicadora e influencer— se muestra plena en esta etapa sentimental. A su vez, el delantero del Atlético de Madrid encontró en ella un sostén clave para equilibrar el desgaste de la temporada europea y la exigencia del Mundial, lo que sella así una relación que atraviesa su momento más consolidado.