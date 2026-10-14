Nicolás Tagliafico mostró los precios de un exclusivo restaurante porteño y sorprendió con el valor del pulpo a la gallega

Nicolás Tagliafico y Carolina Calvagni aprovecharon la estadía en la Argentina durante la triple fecha de la ventana internacional de la FIFA para organizar un divertido plan de pareja. Decidieron pasar una noche en uno de los hoteles más lujosos de Buenos Aires y el campeón del mundo aprovechó para desplegar su faceta de influencer y grabó toda la experiencia, incluido el exclusivo almuerzo que degustaron y los precios del menú.

El matrimonio decidió pasar un sábado en el Hotel Four Seasons. De entrada aclararon que su estadía no era canje y decidieron grabar el minuto a minuto para compartirla en YouTube. Tras instalarse en su habitación, se fueron a almorzar a Elena, uno de los restaurantes del hotel, y decidieron hacer una degustación: “Nos pedimos un montón de cositas. No vamos a pedir a comer un plato principal, todo entraditas”.

Nicolás Tagliafico mostró los precios de su almuerzo en un restaurante porteño

“Lo que voy a hacer, que nunca lo hago, es mostrar el precio, ya que están en pesos argentinos, así vemos cuánto salen”, advirtió Tagliafico y remarcó que “una de las cosas que más me gusta de la Argentina es la comida que tiene”. “Siento que cualquier platillo es el que deseas”, comentó su esposa mientras leía el menú y él reconoció: “Todo es caro, pero todo tiene una pinta...”.

Durante todo su relato, el futbolista dejó entrever el menú con sus respectivos precios y finalmente mostró cuáles fueron los elegidos. De la sección de “bocado por unidad” optaron por el carpaccio de bife angosto con chipá, alioli de ajo negro y alcaparras de $6600, una croqueta de jamón ibérico de bellota de $6800. De los “platitos” optaron por la tortilla de papas con tomates secos de $16.300 y las mollejas al limón con papas rotas de $49.900.

La pareja se hospedó en el Four Seasons y almorzó en el restaurante Elena (Foto: YouTube / Tagliafico3)

Además, por cortesía, le ofrecieron varios cortes de carne para degustar. Pero sin duda, la elección más llamativa fue la del pulpo a la gallega con papines andinos y pimentón de Cachi. ¿El precio? $89.000.

La pareja eligió varias opciones para degustar, desde un pulpo a la gallega hasta una tortilla de papa y una croqueta de jamón ibérico (Foto: YouTube / Tagliafico3)

Tras el almuerzo, desde el hotel les hicieron un upgrade para su estadía y se instalaron en la suite Alzaga Unzué, ubicada en “La Mansión”, y les dieron algunos regalos. La pareja finalizó el día con una cena en El Secreto, otro de los restaurantes, y luego del desayuno del domingo hicieron el check-out y regresaron a casa.

La reflexión de Caro Calvagni sobre la maternidad

Durante su estadía en la Argentina, Calvagni también estuvo en Sería increíble (Olga) y se sinceró sobre la maternidad. “Siento que hay mucha presión social con los hijos, ¿no?”, expresó. “Quizás los hijos en un momento, de mis 20 a los 30, no eran mi prioridad número uno. Siento que hice muchas cosas. Le di prioridad a mi proyecto -Calvagni, su línea de indumentaria deportiva-, a viajar y a disfrutar con mi pareja. Y ahora, de mis 30 en adelante, es otra etapa de mi vida en la que estoy preparada para quizás ser madre”, sostuvo, y en este sentido enfatizó: “Siento que si vos no tenés [hijos] es porque no podés o por algo, ¿entendés? No se acepta que quizás no querés o querés decidirlo vos más adelante”.

La reflexión de Caro Calvagni sobre la maternidad

A partir de esto, aclaró que con Tagliafico tienen el deseo de ser padres, pero en el momento en que ellos mismos lo decidan. Dijo que les gustaría tener tres hijos, pero nada es definitivo: “Ese es el número, pero después hay que ver. Quizás tenés uno y decís: ‘Bueno, no, hasta acá’. O quizás tenés tres y decís: ‘Bueno, un poco más’”. (...) Creo que va a venir cuando tenga que venir, no voy a esperar a vivir en la Argentina o a mudarme. Siento que va a llegar cuando tenga que llegar”, sentenció.