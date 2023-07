“No dan la talla”: el contundente análisis de Sebastián Vignolo sobre el rendimiento de los futbolistas de Boca

escuchar

El conductor de ESPN, Sebastián Vignolo, realizó esta semana un contundente análisis respeto del rendimiento de algunos futbolistas del plantel de Boca Juniors. El jueves por la noche, tras el empate del conjunto xeneize frente a Unión, el relator puntualizó en la reacción del defensor Bruno Valdéz en una jugada del encuentro.

“Uno cree que le habrá gritado un rival. Se agacha”, analizó. Allí, el columnista de Equipo F, Damián Manusovich, replicó: “Un poco de picardía, ¿no?”. “No, no, Boca tiene que tomar nota, y hay futbolistas que, realmente, no dan la talla para jugar en Boca”.

En su reflexión sobre el plantel, Vignolo dijo, metafóricamente, que Boca tiene jugadores “que no te van a salvar” de las malas situaciones. Asimismo, admitió que la gran cantidad de lesionados que tiene el club de la Ribera “es una atenuante” en el análisis, ya que, en su opinión, serían “trascendentales” y “clave” para un normal funcionamiento del once titular.

Con esa salvedad, el relator consideró que no se puede esperar “una épica” de ciertos jugadores. “Me jo... dar nombres, pero vos ves los jugadores llegando... hay jugadores que van a subir al micro y van a bajar, pero no van a jugar nunca”, remarcó, en cuanto a los futbolistas que, en general, ocupan un lugar en el banco de suplentes. “Uno de los problemas es la acumulación. (...) Boca tiene acumulación de futbolistas que sabe que no va a usar”, sentenció este viernes en F90.

Sin eufemismos, el animador aseguró que, a algunos futbolistas de Boca, “se les pasó la hora, se quedaron sin crédito”. Y dio nombres. “Sé que están entusiasmados cuando (Esteban) Rolón mete tres pases bien. ‘Lo recuperaron’. No lo va a recuperar. (Nicolás) Orsini: un flaco que me parece extraordinario; pero la gente de Boca, ayer, cuando necesitaba un gol, decía: ‘¿Orsini a la cancha?’ No. Cuando Boca necesita equilibrio o dinámica, dice: ¿tiene que entrar el Pulpo (González)? Cuando Boca necesita ganar un partido, porque necesita un poco de gambeta, dice: ¿que entre (Juan) Ramírez? No”.

“No te nombro a (Norberto) Briasco”, agregó, luego, para sumar a su lista. A la vez, estimó que el hecho de tener un plantel largo “confunde” a los hinchas y periodistas. “A Boca le siguen faltando jugadores, que te ganen en el ‘mano a mano’, que te gambeteen. Tengo la sensación de que no te va a meter un gol nunca”, lanzó.

En esa línea, dijo que Boca sostiene “la pelota lejos del arco”, y “puede jugar bien al futbol, (pero) con todos pases para atrás que no lastiman a nadie; puede tener la pelota un día y medio, la va a tener lejos del arco rival, en un lugar donde no pesa, a dos por hora...”.

Para concluir, luego de otra sobria actuación de Boca, que está a 21 puntos del líder River Plate, Vignolo dijo que el equipo “sigue en deuda”. En tanto, cuestionó la decisión del entrenador Jorge Almirón de ubicar a Valentín Barco como extremo izquierdo. “Es un buen 3. Lo pone ahí porque no tiene otro”, indicó. A la vez, admitió que le gusta como dirige el entrenador.

