Oscar Ruggeri mandó al frente al Negro Bulos y contó de qué cuadro es hincha

Este miércoles, en el medio de un enérgico debate sobre la posible transferencia de Facundo Colidio a Boca Juniors, el columnista de F90 (ESPN), Oscar Ruggeri, mandó al frente a su compañero de programa, Federico Bulos, y dejó en shock al conductor Sebastián Vignolo.

Todo comenzó con un juego que propuso Vignolo, quien se puso en el lugar del “representante” de Colidio, y le pidió a Ruggeri que hiciera el rol de Facundo. Claro: por estas horas, el futbolista de Tigre tiene la posibilidad de vestir la camiseta del club donde se formó como jugador. Sin embargo, se supo que en la pelea por sus servicios intervino River Plate.

Ante ello, el animador hizo una dramatización y le preguntó a Ruggeri, que personificaba a Colidio: “Te quieren Boca y River. Entre los clubes, está todo arreglado. ¿Tenés algún deseo por alguno de los dos?”. Sin titubear, Oscar contestó: “Sí, el contrato”. Resignado, el Pollo repreguntó: “¿Guita, nada más guita?”. “Sí, total”, reforzó el Cabezón. Allí, Bulos acotó: “Qué feo. ¿Y los sentimientos?”.

Enojado, el exfutbolista le contestó al Negro: “Pero, ¿qué sentimientos? Después, a los 35 años, ¿sabés el voleo que te dan? Pasás al lado y vos, que sos hincha, ¿sabés qué le decís? Ni lo conocés, ni lo saludás”. En ese momento, la cámara enfocó a Bulos.

Ruggeri: "vos sos de boca"



— Martín santos (@Martosantos_) July 5, 2023

Para distender el momento, y buscando llevar argumentos, Morena Beltrán encaró a Ruggeri: “A vos, ¿te daba lo mismo ir a un equipo que tuviera cuatro centrales a uno que tuviera dos?”. “¿Quién me llama?”, replicó el Cabezón. “Riquelme o Francescoli”, dijo el relator. Más en serio, el exzaguero central explicó “Si me van a buscar teniendo cuatro centrales, es porque me van a poner de titular”. “Borja es suplente”, retrucó Federico Bulos, a modo de contraejemplo.

Todavía enojado, Ruggeri exclamó: “Ahora es suplente, pero lo fueron a buscar para que juegue de nueve, ¿o vos decías ‘va ser suplente’?”. “No, yo no decía eso”, se defendió Bulos, quien luego le consultó: “Pero, ¿por qué gritás? No entiendo”. En un tono elevado, el exjugador lanzó: “¡Porque me volvés loco, querido! Vos no entendés porque sos hincha de coso, de Boca; entonces, todo lo que no es Boca, no importa, dejate de j...”. Algo descolocado, su interlocutor le espetó: “Vos no estás entendiendo lo que estamos planteando: no todo es la plata, los proyectos las camisetas, el pibe salió de Boca”.

Cuando bajó la efervescencia, Vignolo admitió, enigmático: “Me quedé impactado con algo, no puedo salir”. Y resignado, le dijo a Ruggeri, aún en la piel de Colidio: “Andate a Inter”. Más adelante en el programa, Bulos dijo, respecto de la caracterización: “Todo esto era broma, obvio”. Como si nada hubiera pasado, el comentarista deportivo le recriminó a Vignolo, que personificaba a su representante: “Al final, no me arreglaste el contrato”. “Andate a donde quieras”, contestó el relator.

Cuando finalizaba el bloque, el conductor miró hacia el lado del panel donde se sienta Bulos, y le dijo, a modo de consuelo: “Tranquilo, amigo; aparte, fue rápido. Pasó”. Entre risas, Federico acotó, resignado y mirando a su celular: “Está en todos lados. Es un loquero”.

