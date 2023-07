“No me hagas calentar”: el intenso debate entre Sebastián Vignolo y el cronista que cubre a Boca

escuchar

Este martes, los periodistas Sebastián Vignolo y Martín Costa, de Equipo F (ESPN), protagonizaron un intenso debate acerca del presente de Boca Juniors, y sus posibilidades de triunfar en la Copa Libertadores. Según el conductor, el conjunto xeneize cuenta con un buen plantel, algo con lo que disintió su compañero. “Yo creo que Boca no tiene malos nombres pero no tienen buena actualidad física ni tampoco a un jugador que van a buscar y que no tienen ahora”, analizó.

Boca... ¿tiene lo que necesita para la Copa Libertadores? LA NACION/Mauro Alfieri

En disenso con el animador, Costa replicó: “Yo no estoy tan convencido de algo que dijiste, que es mirar el plantel y decir ‘qué gran plantel’. Yo los quiero ver en una instancia decisiva”. Además, consideró que, “para competir en la copa”, Almirón precisa, “mínimo”, de “cuatro jugadores que vengan y se pongan la camiseta”.

Descolocado, Vignolo desafió a Martín y le propuso: “¿Querés que te arme un equipo de Boca entero?”. “Armá el que quieras”, retrucó el cronista. “¿La defensa es mala?”, le preguntó el animador a su colega. “No”, contestó Costa. “¿Es malo el medio?”, insistió el Pollo. “Sí, es un mediocampo normal. Con dos chicos que para una instancia como la que se viene... Mirá que la historia de Boca dice que, para ganar la Copa Libertadores, no jugaban los pibes”.

En ese momento, el relator le dijo a su compañero: “No te quiero pelear... ¿Son chicos? (los del mediocampo)?”. “En el mano a mano, cuando vas a jugar partidos tan decisivos… cuando Boca fue campeón de América, con Bianchi, no había un pibe”, evocó Martín.

Allí, el narrador de fútbol le recordó a su compañero que, en la Copa Libertadores 2004, “Pablo Álvarez pateó un penal en el Monumental”, a lo que Costa contestó: “Ese día no había más jugadores”. Y le pidió a Vignolo: “No compares más a estos jugadores con los de la historia de Boca. Vos dijiste: ‘Llévenlos al museo’. No, no los llevemos nada. ¿Vos te pensás que van a ir al museo, y van a decir ‘ahora sí'? Esos jugadores son incomparables. Dejémoslos en la historia, porque es faltarles el respeto. Los que le dieron la gloria a Boca, no; no me hagas calentar”. A su turno, el Pollo replicó: “No está bien, a mí me extraña...”.

Antes de que Vignolo pudiera concluir su frase, Costa interrumpió su discurso, y le recriminó: “A mí me extraña que vos lleves al terreno de la comparación a jugadores que a Boca lo pusieron en la gloria. ¿Qué museo? Sabés que dijo Bianchi: ‘No tenés que ser buen jugador, tenés que ser inteligente’. Y yo no sé si todos estos son inteligentes”.

En tanto, respecto de la condición física de los jugadores, Costa le atribuyó responsabilidad al propio cuidado de los futbolistas. “Quizás no se cuidan ellos. Los cuidados personales tienen que ver, también. Si vos no te cuidas, es un problema tuyo. Mirá que les hablaron, hubo una cara a acara pesado hace 15 días, y les dijeron que se tenían que empezar a cuidar”, evocó, en relación a la reunión del Consejo de Fútbol con los jugadores del plantel, para dar por cerrado el intenso debate.

