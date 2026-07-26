“No nos damos cuenta de los privilegios que tenemos hasta que pasa algo más difícil”: la emotiva reflexión de Juan Cruz Yacopini tras su accidente

El piloto Juan Cruz Yacopini acudió a su cuenta de Instagram para contar cómo continúa su recuperación tras un brutal accidente en diciembre de 2025. Por aquel entonces, el oriundo de Mendoza se encontraba junto a sus amigos en el dique El Carrizal, ubicado en su provincia natal, y al momento de zambullirse al agua lo hizo en un espacio de poca profundidad, lo que provocó un fuerte impacto de su cabeza con el suelo.

El accidente le provocó un traumatismo craneal y varios meses internado tratando de recomponerse de este duro golpe que lo dejó inmovilizado. A raíz de todo este proceso, el piloto del Dakar usó su red social Instagram para dar una reflexión de estos meses focalizado en su recuperación.

“Como todos ya saben, sufrí un accidente en diciembre y ese accidente ha hecho que la manera de ver las cosas mías para ver cómo quería vivir mi vida, para ver qué quería seguir haciendo, cambien rotundamente. Y mi manera de ver la vida y de vivirla actualmente cambió de la noche a la mañana”, comenzó en su video.

El duro testimonio de Juan Cruz Yacopini

Y siguió: “Pero no por esto significa que lo que esté viviendo o que es muy duro, no pueda seguir encontrando cosas lindas para estar agradecido y para seguir viviendo, encontrar nuevas motivaciones”.

A siete meses del accidente que provocó un antes y un después en su vida personal y profesional, Yacopini se animó a enfrentarse a las cámaras para contarle a sus seguidores de qué manera encara esta nueva etapa, rodeado de familiares y afectos. “Muchas veces no nos damos cuenta de los privilegios que tenemos de poder hacer todos los días un montón de cosas normales hasta que, bueno, pasa algo un poco más difícil en nuestras vidas, que nos ponen en su lugar y nos damos cuenta de lo afortunados que somos”.

La ardua recuperación de Juan Cruz Yacopini

Consciente del abrupto cambio que sufrió su vida tras el incidente en el dique El Carrizal, el deportista de 27 años se aferró al vaso “medio lleno” para encarar su rehabilitación de una manera positiva. “Si bien lo mío es bastante duro, sé que cada uno tiene sus propias batallas, sus propios problemas, siempre se puede encontrar algo lindo, siempre se puede encontrar un aprendizaje; de hecho yo he encontrado mis aprendizajes, he encontrado la manera de seguir divirtiéndome, de reírme, de valorar lo que es poder caminar todos los días, poder respirar, poder tomar agua, que fueron cosas que no pude hacer durante mucho tiempo”.

Juan Cruz Yacopini recibió una distinción de la FIA

En un extenso registro fílmico, Yacopini descargó todo su sentir e intentó bajar a superficie todas sus emociones: “Sabemos que existen cosas más duras, pero no hay que compararse. Hay que afrontar lo que estamos viviendo cada uno y ponerle la mejor cara posible porque se puede encontrar nuevos objetivos, se puede sonreír siempre que estemos viviendo algo duro, algo difícil, siempre podemos obviamente estar peor y estar mejor”.

Previo a aquella fatalidad que pudo costarle la vida, Yacopini había sido uno de los grandes protagonistas de la Gala de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) celebrada en Uzbekistán. En esta ceremonia fue premiado como campeón del Mundial de Bajas 2025. Principal exponente argentino en el Rally Raid, el mendocino tenía un camino por demás fructífero en su categoría hasta que una mala decisión lo dejó al borde de la muerte.

Juan Cruz Yacopini compartió su vivencia tras el accidente en Mendoza @juanxyacopini

El corredor mendocino nació el 15 de julio de 1999 y su debut en el Rally Dakar se produjo en el año 2021 con un auto Toyota Hilux. A medida que pasaron los años, Yacopini logró asentarse en la categoría hasta ser el mayor representante del país en lo que respecta a este deporte.