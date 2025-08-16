Noah Lyles y Sha’Carri Richardson fueron derrotados en Polonia y generan dudas a menos de un mes del Mundial

Las estrellas estadounidenses de la velocidad Noah Lyles y Sha’Carri Richardson, campeones mundiales de 100 metros hace dos años en Budapest, fueron derrotados este sábado en la reunión de la Liga de Diamante de Silesia, en Polonia, a menos de un mes del Mundial de atletismo de Tokio, que se hará entre el 13 y el 21 de septiembre.

Lyles se veía las caras con Kishane Thompson por primera vez desde los Juegos Olímpicos de París, donde el estadounidense se quedó con el oro por apenas cinco milésimas de segundo sobre el jamaicano, que se cobró una pequeña revancha.

Thompson terminó esta vez la línea recta con un tiempo de 9s87, tres centésimas por delante de Lyles, mientras que el también estadounidense Kenneth Bednarek fue tercero (9s96). “Todo bien. Mi trabajo es hacer mi trabajo. Sinceramente, yo compito contra mí mismo”, sonrió Thompson.

Watch Kishane Thompson 🇯🇲 win the men's 100m at the Silesia Diamond League in 9.87s (0.3)!



He beat Noah Lyles 🇺🇸 who was 2nd in a Season's Best (SB) of 9.90s.pic.twitter.com/8iZ4CKBYSQ — Track & Field Gazette (@TrackGazette) August 16, 2025

Lyles ya había perdido la carrera de 100 metros en su anterior presencia este año en la Liga de Diamante, en julio en Londres ante otro jamaicano, Oblique Seville. “Cuanto más corro, mejor estoy. Estoy más motivado cada día, voy bien. Necesito seguir compitiendo”, relativizó Lyles sobre su derrota del sábado, apuntando que su plan es llegar al máximo de forma a Tokio.

En los 100 metros femeninos se esperaba especialmente la presencia de Sha’Carri Richardson, recientemente detenida por violencia doméstica tras empujar a su novio, el también atleta Christian Coleman, en un aeropuerto. La norteamericana terminó lejos de la victoria en Polonia: fue sexta con un tiempo de 11s5/100, en una prueba ganada por su compatriota Melissa Jefferson-Wooden (10s66).

Melissa Jefferson-Wooden 🇺🇸 storms to a Meet Record of 10.66s (0.1) to win the women's 100m in Silesia!



2. Tia Clayton 🇯🇲 10.82 (PB)

3. Marie Josée Ta Lou-Smith 🇨🇮 10.87

4. Tina Clayton 🇯🇲 10.91

5. Jacious Sears 🇺🇸 11.00

6. Sha'carri Richardson 🇺🇸 11.05 pic.twitter.com/bR7zE57UNg — Track & Field Gazette (@TrackGazette) August 16, 2025

Esa última, bronce olímpico el año pasado en París, ganó recientemente el campeonato de su país con un crono de 10s65, el mejor del mundo en lo que va de temporada. Segunda en la carrera quedó la jamaicana Tia Clayton (10s82) y tercera la marfileña Marie-Josée Ta Lou-Smith (10s87).

Duplantis y Kipyegon, sin récord

Los dos principales aspirante a batir récords mundiales en Silesia, el sueco Armand Duplantis (salto con garrocha) y el keniano Faith Kipyegon (3.000 metros), ganaron este sábado pero sin conseguir plusmarcas.

El prodigio sueco, que el martes había batido en Budapest su récord mundial al volar por encima de la barra de 6,29 metros, se quedó esta vez sin intentar superar la de 6,30 metros. Se llevó el triunfo con 6,10m. Por su parte, Kipyegon se impuso con 8m7s4/100 en esos 3.000 metros, una prueba que no forma parte del programa de los Juegos Olímpicos y los Mundiales.

Otro de los duelos más esperados de la velada era el de los 400 metros femeninos, donde la dominicana Marileidy Paulino, vigente campeona olímpica y mundial, venció a su gran rival bareiní, Salwa Eid Naser. La Gacela marcó 49s18/100, nueve centésimas por delante de Naser. Es la tercera reunión de la Liga de Diamante que Paulino gana este año, después de París y Mónaco.

Naser sigue ostentando la mejor marca mundial de esta temporada con 48s67, por delante de Paulino (48s81). La otra gran aspirante al título mundial en Tokio en los 400 metros, la estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone, no participó en esta carrera en Polonia.

En otras pruebas de esta reunión destacaron las victorias del noruego Karsten Warholm (46s28) y de la neerlandesa Femke Bol (51s91) en los 400 metros vallas.