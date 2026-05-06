En qué canal pasan Bayern Múnich vs. PSG por la Champions League 2025-2026 hoy

El encuentro de vuelta de las semifinales se disputa este miércoles a las 16 (horario argentino) en el Allianz Arena; en la ida, los franceses ganaron 5 a 4
- 3 minutos de lectura'
Este miércoles, desde las 16 (hora argentina), Bayern Múnich y Paris Saint Germain se enfrentan en la vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League 2025-2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del portugués João Pinheiro, se disputa en el estadio Allianz Arena y se puede ver en vivo por TV a través de ESPN y Fox Sports, como así también por streaming en el plan premium de Disney+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El combinado bávaro festejó en el mejor cruce de cuartos de final para meterse entre los cuatro mejores. Venció a Real Madrid, el máximo ganador de la historia del certamen con 15 títulos, por 6 a 4 en el global. En España se quedó con el triunfo por 2 a 1 con goles de Luis Díaz y Harry Kane (Kylian Mbappé descontó para el Merengue), y en Alemania celebró por 4 a 3 gracias a los tantos de Aleksandar Pavlović, Kane, Díaz y Michael Olise (Mbappé y Arda Güler por duplicado anotaron para el visitante).
En cuanto al combinado parisino, campeón en ejercicio, dejó en el camino en la instancia previa al Liverpool de Alexis Mac Allister por un contundente 4 a 0 en el resultado acumulado de la serie. En la ida, en Francia, ganó 2 a 0 con goles de Désiré Doué y Kvicha Kvaratskhelia, y en la vuelta consiguió el mismo resultado con un doblete de Ousmane Dembélé, ganador del último Balón de Oro.
- En la ida, disputada la semana pasada en París, PSG se quedó con la victoria por 5 a 4 en un partido memorable que quedará grabado en las páginas doradas de la Champions League.
Bayern Múnich vs. PSG: cómo ver online
El partido está programado para este miércoles a las 16 (horario argentino), en Alemania, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN y Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales deportivas directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- ESPN.
- Fox Sports.
- Disney+ Premium.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Bayern Múnich corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.65 contra los 4.55 que se repagan por un hipotético triunfo de PSG. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 5.50.
Posibles formaciones
- Bayern Múnich: Manuel Neuer; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer o Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Díaz; y Harry Kane.
- PSG: Matvey Safonov; Warren Zaïre-Emery, Marquinhos, William Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves; Désiré Doué, Kvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembélé.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Champions League
TV y streaming del miércoles. La revancha de Bayern Munich-PSG, más Copa Libertadores y Sudamericana, y los playoffs de la NBA
Arsenal es finalista. Atlético de Madrid se fue de la Champions sin dar el plus que hace falta para la gloria
Simeone, a corazón abierto. Después de la eliminación de la Champions League: "¿Si tengo fuerzas? No, ahora no"
- 1
Los playoffs del torneo Apertura: el clásico cordobés y cuándo se jugaría un posible River vs. Boca
- 2
A qué hora juega hoy Boca vs. Barcelona y por dónde se puede ver en vivo el partido de la Copa Libertadores
- 3
Las ternas arbitrales para los playoffs del torneo Apertura: con el sobrino de Beligoy y el árbitro implicado en los chats
- 4
Copa Sudamericana: San Lorenzo le hizo frente a la altura de Cuenca y mereció ganarlo, pero lamentó el 0-0