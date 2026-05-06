En qué canal pasan Bayern Múnich vs. PSG por la Champions League 2025-2026 hoy

Este miércoles, desde las 16 (hora argentina), Bayern Múnich y Paris Saint Germain se enfrentan en la vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League 2025-2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del portugués João Pinheiro, se disputa en el estadio Allianz Arena y se puede ver en vivo por TV a través de ESPN y Fox Sports, como así también por streaming en el plan premium de Disney+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El combinado bávaro festejó en el mejor cruce de cuartos de final para meterse entre los cuatro mejores. Venció a Real Madrid, el máximo ganador de la historia del certamen con 15 títulos, por 6 a 4 en el global. En España se quedó con el triunfo por 2 a 1 con goles de Luis Díaz y Harry Kane (Kylian Mbappé descontó para el Merengue), y en Alemania celebró por 4 a 3 gracias a los tantos de Aleksandar Pavlović, Kane, Díaz y Michael Olise (Mbappé y Arda Güler por duplicado anotaron para el visitante).

Bayern Múnich quiere hacerse fuerte como local para eliminar al campeón defensor de la Champions Christophe Ena - AP

En cuanto al combinado parisino, campeón en ejercicio, dejó en el camino en la instancia previa al Liverpool de Alexis Mac Allister por un contundente 4 a 0 en el resultado acumulado de la serie. En la ida, en Francia, ganó 2 a 0 con goles de Désiré Doué y Kvicha Kvaratskhelia, y en la vuelta consiguió el mismo resultado con un doblete de Ousmane Dembélé, ganador del último Balón de Oro.

En la ida, disputada la semana pasada en París, PSG se quedó con la victoria por 5 a 4 en un partido memorable que quedará grabado en las páginas doradas de la Champions League.

Bayern Múnich vs. PSG: cómo ver online

El partido está programado para este miércoles a las 16 (horario argentino), en Alemania, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN y Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales deportivas directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

ESPN.

Fox Sports.

Disney+ Premium.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Bayern Múnich corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.65 contra los 4.55 que se repagan por un hipotético triunfo de PSG. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 5.50.

Las casas de apuestas ponen a Bayern Múnich como favorito al triunfo en la revancha ante PSG INA FASSBENDER - AFP

Posibles formaciones