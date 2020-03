Klopp se emocionó con un video de los trabajadores del Servicio Nacional de Salud británico Crédito: Capturas de video

Por primera vez desde que la Premier League frenó su recorrido, hace ya dos semanas, Jürgen Klopp volvió a brindar una entrevista. En medio de la pandemia de coronavirus que afecta y mantiene en vilo al mundo entero, el entrenador de Liverpool fue entrevistado para el sitio oficial del club inglés y envió un emotivo mensaje, haciendo foco en que este momento de crisis debe ser aprovechado para "mostrar la mayor solidaridad, amor y amistad" y sentar las bases para un futuro mejor. Y, además, contó una intimidad que rápidamente se hizo furor en las redes sociales: se conmovió y rompió en llanto con un video de los trabajadores de salud británicos.

Se trata de un corto pero emotivo video de poco más de un minuto en el que tanto efermeros, médicos y diversos empleados del Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido se unen para cantar "You'll Never Walk Alone", la reconocida canción que representa a la hinchada de Liverpool. "Me mandaron el video de las personas en el hospital a las afueras del área de cuidados intensivos y, cuando comenzaron a cantar, comencé a llorar de inmediato. Es increíble. Pero lo muestra todo. Estas personas no solo trabajan, sino que tienen un buen espíritu", reconoció Klopp en la entrevista.

"Están acostumbrados a ayudar a otras personas. Y nosotros necesitamos acostumbrarnos, porque usualmente tenemos nuestros propios problemas y otras cosas. Pero para ellos es su trabajo, lo hacen día tras día. Y se ponen en peligro, porque ayudan a las personas enfermas y con discapacidades graves, por lo que no podría admirarlos más y apreciarlos más", agregó el entrenador alemán de 52 años.

Además de contar la emotiva anécdota, el técnico del equipo inglés aseguró que espera que la presente pandemia le permita al mundo generar un legado duradero y positivo de las respuestas solidarias que se están generando. "En el futuro, en 10, 20, 30 o 40 años, si miramos hacia atrás y la conclusión es que este fue el período en que el mundo mostró la mayor solidaridad, el mayor amor, la mayor amistad o lo que sea... eso sería realmente genial", comentó Klopp.

"En el momento en que pasás por una fase o un período como este, no es posible ver eso, especialmente no para las personas que están enfermas. Pero habrá un punto en el futuro, un momento en el futuro cuando miremos atrás y con suerte, entonces podemos verlo así. Debido a que esa es la solución, todos tenemos que ser disciplinados, todos tenemos que trabajar juntos, todos tenemos que cuidarnos unos a otros y esa es la solución para este problema", señaló el DT.

Por otro lado, además de comentar que el espíritu de los jugadores y el personal del equipo permanece alto, Klopp obvió los comentarios sobre la posible definición de la Premier League. Hoy, Liverpool, que todavía nunca pudo ganar la actual liga inglesa y no se consagra desde 1990, se mantiene como único líder con 25 puntos de diferencia sobre el escolta Manchester City, producto de 27 triunfos, un empate y una derrota. Pero la sensacional campaña no se sabe cómo terminará debido al brote de Covid-19 que puso en pausa al deporte mundial.

"Lo dijimos con suficiente frecuencia, y creo que todo el mundo lo sabe: el fútbol no es lo más importante del mundo. Y hay una única forma de recuperar al fútbol lo antes posible, si eso es lo que la gente quiere. Cuanto más disciplinados seamos ahora, más temprano recuperaremos, pieza por pieza, nuestra vida", destacó el técnico alemán.

"Hay tanta gente por ahí que tiene problemas mucho más grandes, que sería muy vergonzoso para mí si hablara de mis 'problemas'. Tengo los que cada persona en el mundo tiene en este momento. Esa es la lección que aprendemos. Hace cuatro o cinco semanas parece que muchos países pensaron: 'ese es nuestro problema'. Y ahora la naturaleza nos muestra que todos somos iguales y tenemos los mismos problemas en el mismo momento, y tenemos que trabajar juntos en la solución", cerró.