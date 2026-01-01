Kazu Miura, el futbolista japonés que inspiró un personaje de cómic y continúa jugando a los 58 años

Nada es imposible. A los 58 años, un hombre puede sentirse activo en el fútbol profesional. Es el caso del inoxidable japonés Kazuyoshi Miura, que prolongará su carrera como futbolista tras anunciar su llegada al club Fukushima United, de la tercera división nipona.

“Mi pasión por el fútbol no ha cambiado, independientemente de la edad que tenga”, aseguró el delantero, en un comunicado del club, al que llega procedente del Yokohama FC, de la segunda división. Apodado “King Kazu”, Miura, quien cumplirá 59 años en febrero próximo, militó la temporada pasada en Atlético Suzuka, de la cuarta categoría del fútbol japonés, también cedido por Yokohama FC. Además, el longevo jugador regresó a Japón en 2024 después de un paso por el Oliveirense, de la segunda división de Portugal.

A pocas semanas de cumplir 59 años, Kazu Miura jugará en la tercera división de Japón Twitter

Miura debutó como futbolista profesional en 1986 en el club brasileño Santos y, también jugó en Japón, Italia, Croacia y Australia. Fue uno de los jugadores más conocidos de Asia en los años ’90: contribuyó para dar a conocer el fútbol japonés a raíz del lanzamiento de la J-League, el primer campeonato profesional en el archipiélago asiático, en 1993. Debutó con la selección japonesa en 1990 y marcó 55 goles en 89 partidos jugados con los “Samuráis Azules”.

En marzo de 2017, Miura ya había entrado en los libros de los récords al transformarse en el primer jugador de más de 50 años en marcar un gol en el campeonato de su país. Anotó a los 40 minutos de juego el tanto del triunfo por 1-0 en el partido que disputaron su equipo, Yokohama FC, y Thespakusatsu Gunma, por la segunda división del fútbol japonés (J-League 2). Lo hizo, precisamente, a los 50 años y 14 días. “Siempre estoy buscando oportunidades. Me sentía especialmente bien y tenía una corazonada de que iba a marcar. Tengo la vibración del gol e intento mantenerme positivo”, señaló el delantero.

Kazu Miura, futbolista profesional a los 58 años Twitter

El jugador japonés, que inspiró el personaje de Oliver Atom en la serie de animé Super Campeones y hoy peina canas, es el futbolista profesional más veterano que se registra actualmente en el planeta. Miura no lee qué fue de su vida: escribe el futuro. Es una gloria en tiempo presente, como lo fue el camerunés Roger Milla, que jugó cuatro eliminatorias y tres Mundiales hasta retirarse a los 44 años. Los libros de historia marcan que el mayor de todos ha sido el mexicano Salvador “Chava” Reyes, quien participó brevemente en un partido oficial con Chivas en 2008, para convertirse en el futbolista de mayor edad en disputar un encuentro como profesional, con 71 años.

Miura tiene el privilegio de haberle anotado un gol a la selección argentina. Fue de tiro libre y lo sufrió Carlos “Chiquito” Bossio, en la goleada del conjunto albiceleste por 5-1 por la Copa Rey Fahd, el 1 de julio de 1995, en Arabia Saudita. Aquella vez, Miura fue titular con el número 11 y estuvo en el campo de juego todo el partido. Hoy, con casi 59 años, sigue disfrutando de su pasión: el fútbol.

El gol de Kazu a Argentina en 1995