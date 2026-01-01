Agenda de TV del viernes: Campazzo y Laprovittola en Euroliga y ACB, ligas europeas y Premiership

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 2 de enero de 2026.

FÚTBOL

Ligas del exterior

16.30 Éibar vs. Mirandés. La segunda categoría de España. DSports (1616)

16.30 Toulouse vs. Lens. Ligue 1. Disney+

16.45 Cagliari vs. Milan. Serie A. ESPN y Disney+

17 Rayo Vallecano vs. Getafe. Liga de España. DSports+ (1613)

Milan, el gigante de Italia que jugará el primer partido de la Serie A este año, contra Cagliari. Luca Bruno - AP

BÁSQUETBOL

Liga ACB

16 Barcelona vs. Zaragoza. Fox Sports

Nicolás Laprovittola abrirá su 2026 en el encuentro de Liga ACB entre Barcelona y Zaragoza. X

Euroliga

16.15 Panathinaikos vs. Olympiacos. DSports (1614)

16.45 Real Madrid vs. Dubai. DSports 2 (1612)

RUGBY

Premiership