Agenda de TV del viernes: Campazzo y Laprovittola en Euroliga y ACB, ligas europeas y Premiership

Básquetbol, fútbol y rugby en el menú deportivo por las pantallas en el segundo día de 2026

Facundo Campazzo tiene un compromiso en el segundo día del año: Real Madrid recibirá a Dubai Bastketball en la Euroliga.
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 2 de enero de 2026.

FÚTBOL

Ligas del exterior

  • 16.30 Éibar vs. Mirandés. La segunda categoría de España. DSports (1616)
  • 16.30 Toulouse vs. Lens. Ligue 1. Disney+
  • 16.45 Cagliari vs. Milan. Serie A. ESPN y Disney+
  • 17 Rayo Vallecano vs. Getafe. Liga de España. DSports+ (1613)
Milan, el gigante de Italia que jugará el primer partido de la Serie A este año, contra Cagliari.
BÁSQUETBOL

Liga ACB

  • 16 Barcelona vs. Zaragoza. Fox Sports
Nicolás Laprovittola abrirá su 2026 en el encuentro de Liga ACB entre Barcelona y Zaragoza.
Euroliga

  • 16.15 Panathinaikos vs. Olympiacos. DSports (1614)
  • 16.45 Real Madrid vs. Dubai. DSports 2 (1612)

RUGBY

Premiership

  • 16.30 Bristol Bears vs. Sale Sharks. ESPN 2 y Disney+
