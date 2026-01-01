Agenda de TV del viernes: Campazzo y Laprovittola en Euroliga y ACB, ligas europeas y Premiership
Básquetbol, fútbol y rugby en el menú deportivo por las pantallas en el segundo día de 2026
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 2 de enero de 2026.
FÚTBOL
Ligas del exterior
- 16.30 Éibar vs. Mirandés. La segunda categoría de España. DSports (1616)
- 16.30 Toulouse vs. Lens. Ligue 1. Disney+
- 16.45 Cagliari vs. Milan. Serie A. ESPN y Disney+
- 17 Rayo Vallecano vs. Getafe. Liga de España. DSports+ (1613)
BÁSQUETBOL
Liga ACB
- 16 Barcelona vs. Zaragoza. Fox Sports
Euroliga
- 16.15 Panathinaikos vs. Olympiacos. DSports (1614)
- 16.45 Real Madrid vs. Dubai. DSports 2 (1612)
RUGBY
Premiership
- 16.30 Bristol Bears vs. Sale Sharks. ESPN 2 y Disney+
LA NACION
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Ir a Canchallena
Otras noticias de La agenda de la TV
TV y streaming de hoy. Manchester City, Liverpool y Tottenham en la Premier League y Argentina abre 2026 en la United Cup de tenis
La TV del miércoles. Los mejores especiales de fin de año y la final de Qatar entre Argentina y Francia
La TV del martes. Arsenal frente a Aston Villa en una gran jornada de Premier League, y todo el básquetbol
Más leídas de Fútbol
- 1
Kylian Mbappé lideró la temporada de goles, pero cierra el año con una lesión en la rodilla que lo inquieta
- 2
Fixture del Torneo Apertura 2026
- 3
Pep Guardiola: “¿Mi deseo para 2026? Ganarle a Sunderland el 1° de enero, y en tres días nos toca Chelsea"
- 4
Calendario de Boca para 2026: todos los compromisos del xeneize de cara a la nueva temporada