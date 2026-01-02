Con otro guiño a Boca, Felipe Melo provocó a River por su ausencia en la próxima Copa Libertadores

Felipe Melo volvió a mostrar su simpatía por Boca con una provocación dirigida a River, a raíz de su ausencia en la Copa Libertadores de 2026. El brasileño, ex mediocampista de Flamengo, Cruzeiro, Grêmio, Palmeiras y Flumninense y ya retirado del fútbol profesional, respondió en las redes sociales a una pregunta de un seguidor y aprovechó para enviar un mensaje cargado de ironía, que rápidamente se viralizó, especialmente entre hinchas xeneizes.

En Instagram, el ex jugador de la selección brasileña y multicampeón en el fútbol sudamericano interactuó con sus seguidores en un tono distendido. Consultado en el primer día de 2026 por su relación con Boca, Melo detalló un hipotético viaje ideal: “Lo que yo quiero este año... tengo que hacerlo. Tomarme un vuelo de Río a Argentina, Buenos Aires. Salgo del aeropuerto, tomo un taxi a La Boca, Bombonera”, dijo, en referencia a su deseo de presenciar un partido en el estadio xeneize.

Pero el comentario más resonante llegó al final de su respuesta. En referencia a la clasificación de Boca para disputar el máximo trofeo sudamericano de clubes y la participación de River por la Copa Sudamericana, Melo declaró contudente: “El más grande va a jugar la Libertadores. El más pequeño, no”. La frase, con una clara intención provocadora, generó repercusión inmediata y fue replicada en múltiples cuentas partidarias.

💙💛💙 Pasan los años y Felipe Melo no pierde su amor por Boca... ¡TODO LO CONTRARIO!



📹 Ig/felipemelo pic.twitter.com/blAgao1M8a — SportsCenter (@SC_ESPN) January 1, 2026

El vínculo del ex futbolista de 42 años con Boca trasciende lo meramente simbólico. Si bien nunca vistió la camiseta azul y oro de manera oficial, ha manifestado en varias oportunidades su admiración al club y su identificación con la hinchada. En septiembre pasado se mostró en las redes luciendo una camiseta que Diego Maradona utilizó durante el Torneo Metropolitano de 1981. Meses antes, había expresado incluso su deseo de asumir un rol activo en el club en un futuro. “Claro que quisiera dirigir a Boca. Yo soy de La 12”, había manifestado en diálogo con TyC Sports. Ciertamente, nunca estuvo próximo a ser integrante del equipo azul y oro, pese a la simpatía que le prodigó y a su fuerte personalidad y su garra.

La chicana del día inicial del año se suma a una serie de gestos y declaraciones que construyen un perfil muy definido del también ex jugador de Fiorentina, Juventus, Galatasaray e Inter: frontal, provocador y de alto perfil. Consciente del impacto que generan sus palabras, Melo cultiva una relación particular con el folllore del fútbol argentino, especialmente en el marco del enfrentamiento entre Boca y River. La frase sobre la Libertadores no solo alimenta la rivalidad, sino que también encuentra eco en la coyuntura deportiva actual. Mientras Boca se prepara desde este viernes para protongizar el máximo certamen continental, nuevamente en la etapa de grupos después de tres años, River competirá por la Sudamericana, situación inusual para el conjunto millonario.

Felipe Melo saluda a Valentín Barco luego de la final de Copa Libertadores qye Fluminense le ganó a Boca en el Maracanã en 2023; el ex mediocampista sigue profesando su simpatía por el club azul y oro. Aníbal Greco

Aunque retirado, Felipe Melo continúa involucrado activamente en el fútbol. En Fluminense, club en el que se consagraó campeón de la Libertadores en 2023, ante el propio Boca, sigue siendo una figura de referencia. Su protagonismo en las redes y su vínculo con el público argentino lo mantienen vigente en lo mediático. La provocación del brasileño no es aislada, sino una nueva expresión de su perfil desafiante, siempre filoso cuando alude al archirrival de Boca. Apenas comenzando el año, el juego verbal del fútbol ya comenzó. Y Melo, como tantas otras veces, fue el primero en patear.