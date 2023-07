Oscar Ruggeri chicaneó a Sebastián Vignolo por un accidente en sus vacaciones y fue tajante con la producción del programa

escuchar

Este miércoles, el columnista de F90 (ESPN), Oscar Ruggeri, chicaneó a su compañero, el conductor Sebastián Vignolo, quien se encuentra de vacaciones en Villa La Angostura, según dejó ver el propio periodista en sus redes sociales. En esa línea, cruzó a la producción por “proteger” al relator, al no mostrar un documento que el Cabezón tenía en su poder.

Chavo Fucks, reemplazante de Vignolo en su ausencia, abrió el programa, y como de costumbre, Ruggeri lo interrumpió para hacerle una broma en relación a su atuendo y su vestuario: “¿No viste que los conductores se ponen polera?”, dijo, entre risas. Acto seguido, se refirió al Pollo, y un accidente que tuvo en sus vacaciones: “Y decí que no está el otro (por Sebastián). Hace culipatín, ¡el golpe que se dio! Quiso hacer culipatín, ¡no sabés a donde fue a parar!”, enfatizó.

En ese momento, Fucks le consultó: “¿Y cómo sabés?”. Allí, Ruggeri apuntó contra los productores. “Tengo un video que no lo quieren poner los de arriba. Dicen ‘no, ¿cómo vamos a poner el video del Pollo? Y claro, no, el del ‘Pollo’ no lo ponen; si fuese yo que caigo contra el árbol, me ponen todo el día”, dijo, en una denuncia de “favoritismo”.

Para distender el ambiente, en pleno pase con F12, el conductor Mariano Closs recordó que a Federico Bulos “lo torturan” con un video donde juega al fútbol y se cae al piso. Para cizañar aún más, Nicolás Distasio les espetó: “¿Qué interna fea, no?”.

Oscar Ruggeri cruzó a Sebastián Vignolo por la ropa que eligió para salir al aire Capturas ESPN

Luego, indicó que decidía hacer público el tema en una suerte de revancha hacia los periodistas por su época de futbolista. “Los botoneo porque son así, ustedes botonean como nos botoneaban a nosotros”, lanzó, sin más, el exdefensor de la selección argentina.

El enojo de Ruggeri con Federico Bulos por comparar a Boca y River con la selección argentina

En otro momento del programa, Ruggeri estalló contra su compañero, Federico Bulos, quien usó como ejemplo a la selección argentina, para asemejar la importancia que tuvieron los jóvenes en el campeón del mundo, con respecto a lo que sucede en la actualidad en Boca y River. Antes, además, los cronistas habían visto cuántos jugadores debutaron en Primera División en ambos clubes desde enero de 2018 hasta la fecha.

“En Argentina, se aceleraron los procesos. Cambió el mundo, por la pandemia, la economía... Antes, se traía a Pratto, y hoy no”, ejemplificó el relator, para explicar por qué no es lo mismo lo que sucede en el fútbol argentino ahora que cinco años atrás. En ese momento, Ruggeri le contestó: “Si vos pones a los chicos y no salís campeón, ¿te crees que te van a aplaudir cuando termina el año porque pusiste tres pibes en Primera? ¿Sabés como te echan?”.

#ESPNF90 | #ESPNenStarPlus



EL ROL DE LA CANTERA EN RIVER Y BOCA



¿Qué lugar tienen las inferiores en los últimos cinco años? ¡Intenso debate en el piso de #ESPNF90!



Mirá Fútbol 90 en vivo, acá --> https://t.co/uFJThyGG2p pic.twitter.com/Ncir4ILWa7 — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) July 19, 2023

Acto seguido, Bulos le recordó a Ruggeri que, en el Mundial, “(Lionel) Scaloni puso a Julián (Álvarez) y a Enzo (Fernández), y creo que salió campeón”. Al instante, el Cabezón estalló de furia, y le respondió, enojado: “¿Pero qué nombrás a Scaloni? Son jugadores de elite, no es cualquiera. ¿Qué me ponés la sleeccion?”. “No aplica en la selección”, lo apoyo Cholo Sottile.

Enfurecido, Ruggeri le pidió a su colega: “Negro, pensá un poquito. Van a la seleccion, te recibe Messi que ya se te caen los pantalones. Es distinto, te sacan la presión, dejate de joder! Di María, Messi, el arquero, los centrales, Otamendi...”. Rendido ante la evidencia, los periodistas viraron el debate en otra dirección, y continuaron la comparación, simplemente, entre Boca y River.

LA NACION