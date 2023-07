“¿Por qué, Pupi?”: la decisión de Javier Zanetti que descolocó a Oscar Ruggeri

escuchar

Este lunes por la noche, el vicepresidente del Inter, Javier Zanetti, participó del programa Equipo F (ESPN) como invitado. Allí, contó una historia vinculada a su laureada carrera como deportista, que descolocó al comentarista deportivo y exjugador, Oscar Ruggeri.

Javier Zanetti junto a su familia Flia Zanetti

El comentario de Zanetti surgió a partir de una pregunta del conductor, Mariano Closs, sobre su pertenencia al conjunto Nerazzurri. “¿Por qué nunca te moviste del Inter? ¿A qué clubes te pudiste haber ido?”, le consultó el relator al exlateral derecho de la selección argentina. “Mirá, estuve muy cerca, casi a la firma, con el Real Madrid”, contestó Javier, casi en modo confesional. “¿Año?”, repreguntó el relator. “‘99″, replicó, con precisión, el exdefensor.

Inmediatamente, de fondo, se escucharon las risas de los periodistas, aparentemente, por la reacción de Ruggeri, un confeso hincha del Real Madrid, y exjugador de La Casa Blanca. “Pupi...”, acotó, acto seguido, el Cabezón, a modo de reproche. Luego, Zanetti explicó que, en aquel entonces, Jorge Valdano era el secretario deportivo del conjunto merengue. Dudoso, Closs le preguntó a Ruggeri si, en ese momento, jugaba en el equipo capitalino. “No, no, 10 años”, retrucó, con respecto al tiempo desde que se había ido del club.

Cuando Zanetti se disponía a hablar del resto de los equipos que lo codiciaron cuando era futbolista profesional (”Manchester United, Barcelona”, nombró por caso), Closs quiso indagar en el capítulo Real Madrid. En línea con el conductor, sin abandonar su tono quejoso, Ruggeri le preguntó: “¿Por qué, Pupi?”.

Racional, Javier contestó: “Uno no siempre pone en la balanza la parte económica: pone otras cosas; porque también era un año complicado para el Inter, habíamos cambiado cuatro entrenadores...”. A la vez, explicó que estaba hacía cuatro años en el club de Milán. “Para mí, el Inter es mi familia, y no me podía ir así en ese momento. Prioricé otras cosas. Puse en la balanza el amor por el club, cómo me sentía yo, cómo se sentía la familia”, detalló.

El Pupi hizo del Inter su casa: en la foto, festejar el 3 a 0 al Bari en el San Siro, en 2000 (Foto AP / Carlo Fumagalli) CARLO FUMAGALLI - AP

Convencido por el argumento del Pupi, Ruggeri se rindió ante la evidencia, y le dedicó un elogio a su colega: “Hoy te llevó a ser el vice”. Después, Zanetti sumó otro argumento respecto de su decisión de quedarse en el Inter en lugar del Real Madrid. “Por ahí, yo iba y era uno más”, lanzó. En desacuerdo con el invitado, el Cabezón dijo, convencido: “No, vos no; éste, no; él, no”. “No te me tires a menos en ésta”, lo apoyó Closs.

En cualquier caso, Zanetti dejó en claro que priorizó el Inter, siempre con un horizonte bien en claro: “Dije: quiero ganar acá”, algo que lograría con creces años después. Incluso, declinó una oferta del legendario entrenador Alex Ferguson. “Me lo encontré en un aeropuerto, me preguntó la situación de mi contrato, y le digo: ‘mire, le soy honesto, yo quiero seguir en el Inter’”. A la postre, Zanetti ganaría la Serie A en cuatro ediciones, la UEFA Champions League en 2010 y el Mundial de Clubes. Además, lograría cuatro Copa Italia y cuatro Supercopa de Italia.

