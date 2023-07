Oscar Ruggeri destactó a un futbolista del River campeón y recordó: “Con Gallardo no funcionó”

escuchar

El columnista de F90 (ESPN), Oscar Ruggeri, analizó este lunes al mediodía la consagración de River Plate, en la edición 2023 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), destacó el lugar del mánager Enzo Francescoli en la institución, y ponderó, en especial, a un futbolista del equipo que, en su opinión, fue uno de los mejores del conjunto millonario en el torneo. Asimismo, recordó que el mismo futbolista, bajo la dirección de Marcelo Gallardo, no mostró las mismas prestaciones.

En el pase de programas con F12, los periodistas de ambos programas hicieron un ranking con los jugadores más determinantes del equipo de Martín Demichelis a lo largo del campeonato. El relator Leo Gabes estimó que, “sin Lucas Beltrán”, River no hubiera logrado la consagración. En tanto, el Chavo Fucks sumó entre los futbolistas relevantes a Rodrigo Aliendro, Enzo Pérez y Nicolás de la Cruz. Justamente, entre ellos, escogió al volante uruguayo como al mejor del equipo millonario en el torneo.

Por su lado, el columnista Cholo Sottile sintetizó al equipo en la figura de Aliendro, mientras que Distasio se inclinó por el mismo jugador, pero sumó a Esequiel Barco. A su turno, el relator Mariano Closs consideró que el defensor central Leandro González Pires fue una de las revelaciones del equipo, al igual que Enzo Díaz.

Sobre González Pires, Ruggeri aseguró que terminó el campeonato “jugando muy bien”. A la vez, Distasio ponderó al entrenador, Martín Demichelis, y dijo que fue “clave”. “Es verdad”, acotó, en ese momento, Oscar, quien recordó: “El tema es que se metió en una que no era sencilla cuando llegó”, en relación a la responsabilidad de reemplazar a Gallardo en su cargo.

“Mariano, se fue el presidente que venía de ganar con el pullover rojo, se va, y te viene un entrenador nuevo a reemplazar a Gallardo. Cuando reemplazás así enseguida empiezan las comparaciones. Te acordaste que con gallardo? Y esto tapó todo”, aseguró. Además, indicó que los dirigentes “rodearon bien” al DT que llegaba de Alemania.

Para valorizar aún más el trabajo de “Micho”, Ruggeri puntualizó en el caso de un mediocampista que, con el Muñeco no había rendido del mismo modo. “Con Barco, por ejemplo, que con Gallardo no anduvo, con Demichelis, fue una de las figuras”, comparó. Asimismo, le asignó importancia a la remodelación del estadio Monumental: “A mí, me tocó jugar tres años y medio en River. La otra vez que me tocó entrar a la cancha para darle un premio a Armani. Te impresiona, eh. Jugar con la gente ahí al lado, es impresionante. Hasta tener precisión, a los rivales, les cuesta”, cerró, en cuanto al campo de juego.

Por último, señaló que “de la Cruz es un jugador bárbaro”, dijo que Aliendro “no para”, y para cerrar, sentenció que el campeón “tuvo un nivel muy alto de jugadores en general”. También le dedicó un párrafo aparte a su amigo, el mánager Enzo Francescoli: “Es un genio. Nunca lo escuchaste decir algo en público. Nunca apareció. Es un fenómeno”.

