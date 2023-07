El intenso debate entre Federico Bulos y Morena Beltrán sobre el modelo de juego de San Lorenzo: “¿Por qué gritás?”

escuchar

Este jueves, los columnistas de F90 (ESPN), Federico Bulos y Morena Beltrán, mantuvieron un intenso debate a partir de una respuesta del director técnico de San Lorenzo, Ruben Darío Insúa, a un periodista que le cuestionó la manera de jugar de su equipo.

“Todo el mundo quiere jugar como el City ahora, pero yo prendo la televisión y ninguno juega como el City. Es lindo jugar como ellos, pero nosotros tenemos muchos jugadores jóvenes, un presupuesto muy bajo; primero, tuvimos que construir un plantel; después, el equipo, y el fútbol es como la vida, ¿vio? No juega como quiere, juega como puede, en la mayoría de los casos”, declaró Insúa, luego de la victoria del Ciclón frente a Deportivo Independiente Medellín (DIM), por la Copa Sudamericana.

Tras escuchar la frase, Federico Bulos se levantó de su asiento, aplaudió, y mirando a cámara, dijo: “Te declaro mi amor. Te amo Rubén Darío. Se juega como se puede. Porque hay angustia en el fútbol argentino. No es ‘quiero jugar como el City, tengo la cabeza liberada, la vida te sonríe’. Después, el día a día de la vida, no es tan fácil. Yo también quiero tener un auto de alta gama; no es tan fácil, tengo que tomar subte, laburar 20 horas”, comparó. Mientras Bulos gritaba, Morena lanzó una onomatopeya (”¿eh?”), y después de que Bulos argumentara que Insúa le genera “amor”, Beltrán le retrucó: “Lo ama a ‘Micho’, también. Grita que lo ama”.

Un poco más en serio, la cronista tomó la palabra, y analizó los dichos del DT: “Yo no entiendo bien por qué lo dice Insúa, porque en cierto punto, le quita valor a lo que él construyó. A él le preguntan siendo un jugador tan vistoso, porque su equipo era algo de ‘ir a por el resultado’”. Antes de que pudiera terminar su comentario, Bulos la interrumpió y le dijo: “¡Contestó eso, ‘porque juego como puedo’!”.

Por su parte, Morena contestó: “Pero, ¿por qué no darle valor al modelo de juego que hoy tiene? ¿Con todo lo que logró? ¿Con lo que tanto en problemas pone a todos los equipos del fútbol argentino? ¿Si San Lorenzo juega bien a su manera? ¿Por qué no?”.

Acto seguido, Bulos calificó como “injusto” el análisis sobre Insúa, porque, desde su punto de vista, “le piden” que su equipo juegue de otra manera, “y no le reconocen como a otro equipo”. Enfática, la joven analista le retrucó al relator: “¿Y qué dije yo? ¿Lo acabo de reconocer o no? Cuando Insúa quiere un equipo que se organice más con la pelota, que tenga posesiones más largas, y un poco más de tenencias, los pone a Maroni y Martegani. Y no son habituales titulares. No es lo que busca”. “¿Y qué problema hay?”, replicó, rápidamente, El Negro.

San Lorenzo le ganó 1 a 0 al DIM en el partido de ida de los 32avos. de final de la Copa Sudamericana FREDDY BUILES - AFP

“¡No hay ningún problema! Ustedes están diciendo que si tuviera para contratar por cinco millones de dólares va a buscar jugadores que le cambiarían la cara al equipo y no, él elige competir así y está muy bien”, señaló la comentarista deportiva.

Más adelante, Bulos les hizo un pedido a sus compañeros: “Reconozcamos que en la media de la opinión pública general el futbol se lo subestima porque se cree que hay que jugar como el City, hay como una tontera...”. En un tono alto de la discusión, Morena afirmó: “¡No, no, seamos buenos, Fede! ¡No se subestima a nadie! Tienen los mismos prejuicios con esos que con los que salen jugando y les hacen un gol Fede, es así”.

Por último, Morena concedió: “Lo que pasa es que también algunos hinchas se rebelan como en partidos que sienten que, quizás, podrían haber superado más al rival. Pero bueno, en las buenas y en las malas el equipo, es así”. Como un alarido, Federico le espetó a su colega: “Hay que interpretar otras cosas Morena también, no es sólo como juega”. Tranquila, Beltrán le preguntó a Bulos: “¿Por qué gritas?”, a lo que el Negro replicó: “Vos también me gritaste”.

Luego, Federico acusó a sus compañeros de mirarle “de reojo la campera de cuero a Insúa”, tras lo cual, Morena preguntó a quién le hablaba. “¡A vos! No es sólo 4-3-3 la vida. Es todo, es el orgullo que tiene este equipo”, vociferó Bulos. Con una sonrisa en la cara, Morena cerró la discusión futbolera con un comentario conciliador: “Yo jugaría 4-3-1-2 en mi equipo, con enganche, para que te quedes tranquilo...”.

LA NACION