Oscar Ruggeri, enojado con Leopoldo Luque por sus audios sobre Diego Maradona

Diego Maradona y Oscar Ruggeri, en el Mundial de Sudáfrica Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

1 de febrero de 2021 • 14:20

El panelista de ESPN F90, Oscar Ruggeri, se refirió a los audios divulgados del doctor Leopoldo Luque, médico de Diego Maradona, donde habla sobre su paciente mientras estaba agonizando.

Ofendido por la manera en la que Luque aludió a "Pelusa" en una situación crítica, Ruggeri enfatizó en que supuestamente, el profesional era "amigo" del Diez: "No es un médico que va, te opera y se va a la casa. Se sacaba fotos al lado. Eran amigos. Eso es lo que me sorprendió", indicó el exdefensor.

"Cuando vos tenés amigos, no tirás así por tirar. No podía creer porque prendo la tele y cuando dicen: ahora vamos a escuchar los audios que se lograron y empiezan a salir estos y digo: no es verdad que pase una cosa así. No lo puedo creer yo", agregó Ruggeri.

Luego, el exjugador señaló que el caso de Maradona con Luque "es el típico de cuando decimos nos usan". "Lo usaron. Y sí, lo usan para estar en la foto, y después desapareces. Para mí, fue así".

Tras ello, pidió "dejarlo en paz" y "tranquilo" a Maradona, fallecido el último 25 de noviembre de 2020. "Son todas cosas extrañas. Estamos hablando del tipo que vos llamabas y te ponían al mejor médico al lado, te ponían lo que querían. Todas las cosas que están saliendo, y no quiero ni pensar lo que va a seguir saliendo. Porque si largó así, imaginate las cosas que van a empezar a aparecer".

Por otra parte, el "Cabezón" recordó que cuando compartía plantel con Diego, "la gente se quería sacar la foto, los dirigentes lo querían agarrar para salir primero en la foto, y nosotros riéndonos de atrás porque ya sabíamos cómo era".

Pesimista por lo que surja en relación al tema, Ruggeri cuestionó que se le siga haciendo daño a la familia y a los hijos del astro: "No va a terminar. Con este no va a terminar nunca. No vamos a esta nosotros y van a seguir apareciendo cosas, desgraciadamente".

Finalmente, el exentrenador vaticinó el futuro de los profesionales involucrados en la causa de la muerte de Maradona: "Lo tenían, lo usaron, se hicieron conocidos; ahora, hay que ver. Porque estas cosas es así. Te gusta estar al lado de estos, hay que bancársela. No sé la justicia qué determinará", concluyó.