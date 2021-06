Oscar Ruggeri desmintió rumores sobre una posible candidatura: “Solo soy un ciudadano caliente”

El conductor de Los Ángeles de la Mañana, Ángel de Brito, informó hace diez días en su programa que dos personas del mundo del espectáculo habían sido sondeadas por una agrupación política ligada a Patricia Bullrich: se trataba de la conductora Viviana Canosa y del exfutbolista Oscar Ruggeri.

En el pase de programas de este viernes entre F12 y F90, Mariano Closs quiso confirmar la información con el propio “Cabezón”. “¿Vas a ser político? ¿Vas a entrar en la política?”, le consultó Closs al excampeón del mundo. La respuesta de Ruggeri fue contundente: “No” . Y agregó: “¿Sabés lo que pasa? Uno por ahí dice algo que tiene ganas de decir, y ya enseguida te dicen: ‘Éste está en la política, ya le habló alguien’. No, soy un ciudadano caliente que no me gustan algunas cosas y las digo”.

Ruggeri explicó por qué hace sus habituales descargos públicos acerca de la situación social y política del país: “El primer día que llegó al poder, el Presidente dijo: ‘Cuando vean que yo hago las cosas mal, me lo pueden decir’. Listo, las digo ”. Y reiteró que lo hace en su carácter de “ciudadano”: “Como le dijo Barrionuevo a Bilardo: dedíquese al fútbol que es de usted y la política es nuestra. No se meta ahí. ¿Y qué hizo Bilardo? Al costado”.

Oscar Ruggeri Captura TV

Sebastián Vignolo le repreguntó a Ruggeri si para él era “lo mismo” que para Bilardo: “Sí, el fútbol, esto (por el programa). No dirigí más porque quiero tener tiempo para disfrutar con la familia. Imaginate si te metés ahí... Quiero ser un ciudadano normal, que yo pueda hablar y expresarme cuando no me gustan las cosas”.

Desde esa lugar cívico, ya sobre el final del último programa de la semana, Ruggeri le envió un mensaje al Papa Francisco: “¿Sabés cuántas preguntas me gustaría hacerle? Pero bien eh, no para pelear”. El “Cabezón” conoce al Sumo Pontífice de su época de cura, cuando visitó el vestuario de su amado equipo Azulgrana que Ruggeri integraba: “Yo preguntaría, con el poder que se tiene, ¿ por qué los nenitos de África están así? ”.

