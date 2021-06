Sebastián Domínguez reveló la cantidad de partidos que mira Morena Beltrán los fines de semana

El panelista de ESPN F90, Sebastián Domínguez, elogió este lunes el trabajo de su compañera Morena Beltrán, a quien destacó por su preparación y capacidad para entender el fútbol. Domínguez es también un avezado analista del juego.

“El fútbol está en otro lugar. Todavía no lo entendemos. (...) Viene More, viene gente mucho más joven, y te habla desde un lugar que decís... yo al principio también. A mí me pasó con ella: ‘¿Cuánto sabrá de todo lo que expone?’ Y después, te ponés a hablar y decís: sabe, se preparó. ¿Y cuánto tenés? ¿22? Desde los 15 que está mirando de a siete partidos por fin de semana”, dijo el exjugador de Newell’s, Estudiantes y Vélez Sarsfield, entre otros equipos.

Para distender el momento, y a modo de broma, el conductor Sebastián Vignolo acotó, sobre la cantidad de partidos que ve Morena Beltrán: “Sí, una exageración, igual”.

El elogio de Sebastián Domínguez a Morena Beltrán

Ya más en serio, Domínguez hizo una autocrítica sobre su labor como comentarista deportivo: “Para mí, el fútbol cambió rotundamente. Incluso, a nosotros, para analizar, nos falta muchísimo. ‘El potrerito nos va a salvar’. Vamos a ver cuánto nos salva”.

“Hay algo que a nosotros nos decían mucho en el fútbol. Mientras vos te pensás que ya estás preparado, el problema es que hay otro que ya se está preparando. Y hay otro que viene atrás que vos decís: cuando yo creo que ya sé, todo sigue girando”, reflexionó Domínguez.

Morena Beltrán Instagram

Semanas atrás, la conductora Luciana Rubinska ya había ponderado la labor de Beltrán en el pase entre F12 y F90: ”Nunca se lo dije en televisión: es la gran aparición en el periodismo deportivo femenino, y el orgullo total”, le dijo la periodista a su colega, quien le devolvió el elogio al catalogarla como una “referente”.

LA NACION