Un exarquero de Boca campeón de América opinó sobre el presente de Agustín Rossi

Carlos “La Pantera” Rodríguez, arquero de Boca Juniors entre 1977 y 1982, opinó este jueves por la noche, en el programa Fútbol 910 (Radio La Red), acerca del presente del portero del equipo xeneize, Agustín Rossi, y sobre la expectativa creada a partir de la llegada de Sergio “Chiquito” Romero al club.

Respecto de la presencia de ambos arqueros en el plantel, Rodríguez recurrió a la ironía para explicar que tanto Rossi como Romero “pueden atajar, nada más que en el arco ponen a uno”. Luego, recordó que Agustín en su momento “fue criticado” y después “terminó siendo el Maradona del arco”.

A la vez, admitió desconocer los motivos por los cuales el arquero no llegó a un acuerdo con la dirigencia por la renovación de su contrato, aunque recordó que “hoy por hoy, los chicos tienen el mundo abierto para jugar al fútbol”, dando a entender que Rossi pudo haber mirado con buenos ojos una posible transferencia al extranjero.

Después, diferenció las posibilidades que tienen los futbolistas de ahora con los de su época. “En nuestra generación, éramos muy pocos aquellos que nos podíamos ir al exterior, sobre todo a Europa, porque tenías que tener no sé cuántos partidos en Primera. (Daniel) Passarella se fue con 29 años a Italia. Carlos Bianchi con 25 a Francia. Pero era difícil”, diferenció.

Rodríguez, que ostenta ser el arquero de Boca que más penales atajo en una misma tanda (entre partidos oficiales y amistosos), explicó la habilidad de Rossi en la materia. “Primero, es rápido. Se la juega siempre para un lugar. Va, tiene intuición. Te vas agrandando, te dejan mover menos. Está muy bien físicamente, se siente muy confiado. Te das cuenta por los movimientos técnicos que hace”. La Pantera, además, atajó cinco de los 13 penales que le patearon en sus 75 partidos que jugó con la camiseta de Boca.

Carlos La Pantera Rodríguez Twitter

Por otra parte, puso en valor, la llegada de Romero, quien vino a reemplazar al ex Estudiantes y Defensa y Justicia. En ese sentido, recordó que Chiquito “jugó en el fútbol inglés, no en un country”. Con humor, agregó: “¿Qué hacía este muchacho? ¿Se hizo rico jugando al tenis? No, jugando al fútbol, atajando. Jugó en la selección argentina, que ahora tuvo problemas de lesión en la rodilla. Cuando se recupere, va a atajar. No creo que desentone. Me parece que se hace demasiado despelote”.

Ajeno al mundo del fútbol, ya que en los últimos treinta años se dedicó al rubro de los Seguros, Rodríguez contó que, fruto de sus años de trabajo, lleva una vida “tranquila” y “ordenada”. “Soy asesor de seguros. Hace ya más de 30 años que trabajo en el tema. Ya ahora estoy más tranquilo, no hago más esos periplos por todos los barrios porteños. Por suerte me fue bien”, explicó. La Pantera fue contemporáneo de Hugo Gatti en el arco de Boca. No obstante, fue campeón de América en 1978, y ganó el Metro 81′ de la mano de Diego Maradona.

Maradona era la figura del Boca de Marzolini que salió campéon en el Metro '81 LA NACION

En ese campeonato, Rodríguez atajó la mitad del torneo porque El Loco se estaba recuperando de una lesión... en la rodilla. A la hora de describir lo que significa ese torneo para su carrera, indicó: “Fue una parte muy importante por la trascendencia que tiene y tuvo. Ayer, tuvimos un homenaje en la cancha de Boca. Nunca me pegaron tantos abrazos y besos como ayer. Muy lindo el reconocimiento. La memoria de la gente es fundamental porque después de 41 años que paso eso, siguen hoy recordándolo, que no es poco”.