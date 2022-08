La frase terminante de Oscar Ruggeri sobre el futuro de Boca Juniors en el campeonato

El columnista de F90 (ESPN), Oscar Ruggeri, aseguró este viernes que Boca Juniors tiene que ganar su compromiso del próximo domingo frente al puntero de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), Atlético Tucumán, si es que tiene aspiraciones de salir campeón. El conjunto xeneize acumula 23 puntos, y está a nueve del único líder del torneo, a falta de 12 partidos para finalizar el torneo, y con 36 unidades en juego.

La intervención de Ruggeri ocurrió cuando el periodista Federico Bulos se encontraba diciendo que, “si Boca no gana” frente al Decano de Lucas Pusineri, “va a quedar lejos desde los puntos”, y además, una eventual derrota, le significaría al equipo de Hugo Ibarra un fuerte “golpe anímico”.

En ese momento, Ruggeri salió a cruza a su compañero para corregirlo, y redobló la apuesta, al sentenciar: “Si Tucumán le gana a Boca no queda lejos, queda afuera del campeonato”. Allí, el relator señaló que, para el conjunto tucumano, también “es una prueba de carácter tener que jugar con la mirada del país futbolero sabiendo que vos sos el puntero y ahora tener la responsabilidad en la Bombonera”. Al mismo tiempo, el periodista consideró que, si Atlético logra llevarse un triunfo del estadio Alberto J. Armando, “se transforma en super candidato” a llevarse el título, que sería el primero de su historia.

Boca viene de ganarle a Defensa y Justicia Mauro Alfieri - LA NACIÓN

Asimismo, Ruggeri estimó que El Decano ya “está dando” la prueba de carácter necesaria para ser campeón, y puso como ejemplo el encuentro de la última semana ante Barracas Central, equipo al que goleó 4-0 en su cancha. “El otro día, de local, no es simple para estos equipos que no tienen campeonatos, tanta historia, salir de local con toda tu gente, explotada la cancha, y después, ponerte a jugar... Era una fiesta era antes del partido”.

A la vez, Bulos retrucó el argumento del “Cabezón”, y matizó la última victoria del equipo celeste y blanco por el rival de turno, en referencia al Guapo, del cual señaló que no estaba a la “altura” del compromiso en cuestión. En ese sentido, el exdefensor se diferenció de su colega, al decir que “no importa el rival, porque muchas veces tenés problemas vos en tu grupo, no con el rival”, entre los cuales enumeró problemas “internos, de desconcentración” y la responsabilidad de no perder en condición de local.

Más distendido, posteriormente, el exjugador le preguntó a Bulos: “¿No tenés ganas de que Atlético salga campeón?”. A lo que el Negro respondió: “A mí me gustarían Atlético, Gimnasia. Alguno que no haya sido (campeón)”. Daniel Arcucci, conductor designado por la ausencia de Sebastián Vignolo, recogió el guante y le consultó a Ruggeri si es “hincha de Atlético”. Oscar contestó: “No soy hincha de Atlético, pero me gustaría (que salga campeón), por lo que está haciendo Pusineri, el equipo, todo”.

A su turno, Federico le remarcó a Ruggeri que “Gimnasia también lo está haciendo muy bien”, tras lo cual, el exfutbolista concluyó su comentario sobre Atlético Tucumán: “Yo veo a Atlético más firme. Le vi a un par de jugadores.... Ese zurdo (por Joaquín Pereyra). Juegan bien”.