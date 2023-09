escuchar

Este lunes, el columnista de F90 (ESPN), Oscar Ruggeri, le dio un consejo al entrenador de River Plate, Martín Demichelis, quien el fin de semana mostró su decepción ante el nivel exhibido por su equipo en la derrota por 2 a 0 frente a Vélez Sarsfield, en el marco de la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional.

Una vez finalizado el encuentro del día sábado, en conferencia de prensa, Demichelis fue muy autocrítico por el nivel mostrado, y dejó una fuerte sentencia: “Fue uno de los peores partidos, sino el peor, desde que estamos juntos. Estamos preocupados e intentaremos buscar soluciones lo antes posible. Fue un River totalmente desconocido”.

Visiblemente golpeado, el entrenador millonario aseguró: “Estamos en una institución en la que no se puede no tener ganas”. Y apuntó a la doble fecha de Eliminatorias para revertir, puertas adentro, el mal momento futbolístico: “Tenemos dos semanas para trabajar con un partido en el medio que vendrá bien para jugadores que están atrasados desde lo futbolístico”.

El mensaje de Oscar Ruggeri a Martín Demichelis

En ese marco, el Cabezón, quien aclaró que tiene “una relación bárbara” con el DT de 42 años y manifestó su deseo de que le vaya “re contra bien”, le mandó un contundente mensaje. “Martín se tiene que tranquilizar. No tiene que pensar en el año que viene, tiene que pensar ahora”, indicó, ante un eventual recambio de jugadores en su plantel”.

Demichelis, preocupado; River mostró su peor cara en la derrota en Liniers fotobaires

Al mismo tiempo, indicó que es “lógica” su preocupación por el nivel del equipo, pero que debe tomar una decisión. En relación a un futbolista en particular, aseguró: “Enzo Pérez va a jugar hasta fin de año y lo va a hacer bien. Si vos querés cambiar la forma de jugar, sacalo. Lo tenés que sacar”. El capitán fue uno de los jugadores que más sufrió el partido, y no ocultó su fastidio durante el pleito.

En tanto, dijo que, si Demichelis tenía la intención de hacer un recambio generacional, debió haberlo hecho después de ganar el campeonato. “Esas son las cosas que a mí me hacen un poco de ruido. Este es el plantel que agarró Demichelis. Salió campeón. Era el momento de decirles (a los dirigentes) si no querías a Maidana, no querías a éste otro...’”.

Además, consideró que el DT no debe hacer más cambios de aquí hasta fin de año y remarcó la exigencia que tienen River y Boca. “No podés estar probando para dentro de seis meses. Tenes que terminar el año de la mejor manera. En estos dos equipos, es todos los días. Se levantan mañana, y la gente va a la cancha”, apuntó.

Asimismo, recordó que, hasta antes de la eliminación en la Copa Libertadores, un jugador como Milton Casco, por ejemplo, “era un fenómeno, estaba bárbaro, espectacular”, y luego, todo empezó a ser visto de manera negativa, justamente, por la exigencia que tienen los equipos grandes a nivel resultados.

River juega de vuelta por la Liga Profesional el domingo 17 de septiembre, por lo que Demichelis y los futbolistas tiene casi dos semanas para revertir el mal momento del conjunto millonario.