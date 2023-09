escuchar

Este viernes, el exfutbolista Oscar Ruggeri publicó una foto en su cuenta de Instagram, donde lo siguen más de 600 mil usuarios, para celebrar el cumpleaños de su esposa, la psicóloga y counselor, Nancy Otero.

“Feliz cumple amor!!! Gracias por compartir toda una vida juntos!! Vamos por más momentos de felicidad!!”, escribió el Cabezón, junto a una foto bien “mundialista”. En la imagen, se los ve a ambos abrazados y vestidos con la ropa de la selección argentina.

Ruggeri y Nancy Otero están en pareja desde hace más de 30 años. Ambos son padres de Daiana, Candela, Stephan y Federica.

Por el modelo de camiseta que usan, se presume que la foto fue tomada durante el Mundial de Qatar 2022, al que Ruggeri asistió para trabajar en carácter de comentarista deportivo de ESPN.

Tras el triunfo de “La Albiceleste” en el Mundial, el exfutbolista habló en nombre de sus excompañeros de la selección argentina, y aseguró que la conquista en Medio Oriente sería beneficiosa para él y sus amigos del ‘86.

Nancy Otero y Oscar Ruggeri Instagram Oscar Ruggeri

“Nos pone muy contentos a nosotros. Nos van a ayudar. Necesitamos a esta camada que salió campeona porque hay muchachos con problemas, y yo creo que ellos nos van a ayudar a solucionarlo”, aseguró Ruggeri días después de la victoria en Qatar.

En ese momento, además, explicó el significado que tiene ser campeón del mundo. “No hay nada más. No importa otra cosa. Perderán una Champions... ¿qué tiene que ver? Ni cerca, ni un poquito de cerca de tocarla”.

Orgulloso, aseguró que son solo 69 jugadores argentinos los que, a partir de diciembre de 2022, podrán tocar la Copa del Mundo cada vez que tengan la oportunidad de hacerlo.

El lapidario comentario de Ruggeri sobre el Racing-Boca

Esta semana, en su labor como panelista de F90, Oscar hizo un fulminante análisis del nivel mostrado en la llave de los cuartos de final de la Copa Libertadores por La Academia y por el conjunto xeneize.

Sobre el encuentro de vuelta, disputado en el Cilindro de Avellaneda, aseguró que el trámite deportivo fue “muy malo”, y en particular, criticó el desempeño del equipo de Fernando Gago. “Yo pensaba que Racing, en la cancha de Racing, iba a ser distinto”, sentenció.

En tanto, respecto de los 180 minutos totales, su opinión también fue impiadosa: “Fue malo para el que se sienta a ver un partido de Copa Libertadores en esta instancia, dos equipos argentinos, dos equipos grandes”

Oscar Ruggeri Captura ESPN

Al mismo tiempo, resaltó la “personalidad”, por la manera en la que pateó un penal, del futbolista Exequiel Zeballos, y ponderó la labor del experimentado Marcos Rojo.

A tal punto elogió a Rojo que, desde su punto de vista, Boca no hubiera clasificado de no ser por su presencia en el campo de juego. “Me parece que es el mejor de todos (...) Para estos partidos, necesitás tener en la cancha a algunos de estos individuos”, indicó, en relación al temple mostrado por el ex jugador de Estudiantes de La Plata.