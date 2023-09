escuchar

“Fue un River totalmente desconocido” . Con esa frase arrancó Martín Demichelis, entrenador de River, la conferencia de prensa posterior a la derrota con Vélez en Liniers por 2-0. Su autocrítica continuó: “Fue uno de los peores partidos, sino el peor, desde que estamos juntos. Estamos preocupados e intentaremos buscar soluciones lo antes posible”, planteó el DT.

“Seguramente habrá un combo en el cual como primer responsable tendré que ponerme a buscar, a investigar, a encontrar la tecla para que River vuelva a ser el que vimos en gran parte de los últimos meses y en el torneo anterior. Hay que salir de esta situación”, reafirmó el entrenador millonario. “Volvimos a hacer un mal partido y me preocupa”, insistió. Su equipo perdió con Argentinos y con Vélez, ambos partidos fuera del Monumental. Y apenas ganó un encuentro de los últimos 12 por el torneo local (contra Banfield).

“Siempre cuando se pierde, el mejor jugador parece estar afuera, en el banco de suplentes. Veníamos de hacer un grandísimo segundo tiempo con Facundo Colidio y Pablo Solari. Se entrenaron fenomenal, normalmente desequilibran y hoy no tuvieron una gran noche”, se defendió ante la consulta por los cambios en la zona de ataque para jugar en Liniers. Esequiel Barco, por caso, arrancó desde el banco de suplentes. Y Agustín Palavecino fue titular.

“La solución no puede llegar siempre desde los cambios. Me preocupa el mecanismo y el funcionamiento del equipo, que hoy no me gustó nada”, sentenció Demichelis, con una mueca de bronca por el resultados y por algunos rendimientos individuales de su equipo. “No es el primer partido que no somos nosotros de visitante. Volvimos a no sacar tres puntos de visitante y a no ser nosotros ”, continuó. Esa falta de identidad se tradujo en las estadísticas: debió pasar más de una hora del partido con Vélez para que River acertara al arco rival. Fue a los 17 minutos del segundo tiempo, y gracias a un remate de Barco. “Chila” Gómez despejó la pelota al córner con una gran atajada.

Las caras largas de los jugadores de River tras la derrota con Vélez en Liniers LA NACION/Manuel Cortina

El entrenador millonario también contó lo que les dijo a sus futbolistas en el entretiempo: “Que habíamos hecho el peor primer tiempo desde que estoy. Consideré que íbamos a mejorar. Lo hicimos cuando Vélez estaba 2-0. Pero llegamos muy poco. Hay mucho para corregir”, insistió. Y ante la consulta por la suplencia de Ignacio Fernández, respondió: “Nacho sigue siendo el cerebro. Es extremadamente inteligente. Entró en la competitividad que tiene este gran plantel. Hay que demostrar desde el lunes hasta el sábado para hacérsela difícil al compañero y al entrenador ”.

De todas maneras, y ante un eventual abatimiento de los jugadores por los resultados que no se dan fuera del Monumental, Demichelis fue enérgico: “Estamos en una institución en la que no se puede no tener ganas. Vamos a trabajar en la semana. Hay que revertir la situación lo antes posible”. En este sentido, al equipo le vendrá muy bien el partido amistoso con Universidad Católica (Chile), en medio del parate por la doble fecha FIFA. “Se van jugadores a las selecciones. Tenemos dos semanas para trabajar con un partido en el medio que vendrá bien para jugadores que están atrasados desde lo futbolístico ”.

La bronca de Enzo Pérez tras el gol de Claudio Aquino para Vélez LA NACION/Manuel Cortina

Esta vez no hubo sonrisas. El entrenador de River, último campeón del fútbol argentino y el único equipo del fútbol local que ya está clasificado para la próxima Copa Libertadores, sabe que hay algo que no funciona cada vez que viaja a jugar fuera de casa. El partido en La Paternal fue el primer indicio grave . El problema continuó este domingo en Liniers. Demichelis quiere respuestas. Por ahora, no las tiene.

