Oscar Ruggeri le envió un mensaje a Mick Jagger por su cumpleaños y recordó el día en que quiso saludarlo en vivo

Este miércoles 26 de julio, el mítico cantante de los Rolling Stones, Mick Jagger, cumple 80 años, y es noticia en todo el mundo. A tal punto, que el propio Oscar Ruggeri, exfutbolista y columnista de F90 (ESPN), lo saludó desde su programa. Además, el Cabezón recordó el día que quiso saludarlo y fue interceptado por sus guardaespaldas.

Al comienzo de la edición del día de la fecha, Ruggeri le pidió al conductor provisorio del programa, Chavo Fucks: “Escuchame, ¿me ponés de Mick Jagger? Cumple 80 años”. En broma, por el inesperado comentario de su compañero, Daniel Arcucci comentó: “Ruggeri DJ”.

Luego, el exdefensor de la selección argentina le solicitó a la producción que ponga al aire el video de la colaboración conjunta de Jagger y la cantante Tina Turner en la primera edición del Live Aid (1985). “¡Cómo bailaba con esta que se murió, Tina Turner! ¡Hicieron una! Dale, consíganla y pónganla”, pataleó, como un nene, el exjugador.

El video de Mick Jagger y Tina Turner que hizo delirar a Ruggeri

“¡Ahí está! ¡Ese! ¡Mirá, escuchen eso! ¡Miren cómo bailan”, lanzo, entusiasmado, el exdeportista. “Qué monstruos los dos”, agregó. A su turno, el exfutbolista Marcelo Espina consultó: “¿No podemos poner todo el recital? Tenemos una hora y media de música”.

Cómplice, el histriónico Ruggeri volvió a dirigirse a Fucks: “Qué bestias. ¿Vos decís que después salieron estos dos?”. “No tengo ninguna duda. Su alguien en esta vida tuvo una actividad intensa, fue Mick Jagger”, respondió, seguro de sí mismo, el conductor. “¿Y qué querés? Está muy bien, impecable. Y mirá que tuvo batallas de todo tipo. ¿Qué le habrán dado? Algo le dan”, agregó, sospechoso, el Cabezón, en su réplica.

“Se ha puesto cualquier cosa en el cuerpo. Tampoco es que hizo una vida sana, hacía gimnasia todos los días. Hizo un desastre con su vida”, remarcó Fucks, tras lo cual Ruggeri recordó que, en la actualidad, según escuchó, Jagger ejercita “todos los días”. A su turno, el productor lo chicaneó, y por su rapto musical, lo comparó con el periodista Bebe Contepomi. “Es un fenómeno”, se defendió Oscar, para justificar sus comentarios.

Tras maravillarse por la performance de ambos artistas, Oscar volvió a referirse al cumpleaños de Jagger y su vigencia: “¡80 años! Vos viste como está? La última vez que vino 2016″. Rockero, Fucks lo acompañó a Ruggeri en la conversación, y coincidió en que el ícono del rock “está impecable”. “Yo lo vi en Montevideo en 2016 con mi hijo”. En modo musical, Ruggeri señaló que los Rolling Stones “no están saliendo” ni “haciendo mucho show”, más allá de los pedidos de “la gente”.

El día que Ruggeri se encontró con Mick Jagger

Acto seguido, recordó el día en que estuvo cerca del legendario cantante. “Ese día que lo vi, ¡cómo me le tire a Mick Jagger! Pero volé, ¿sabes como me sacaron los de seguridad? Entré, y volé para atrás”, contó, mientras sus compañeros reían.

Ante la pregunta de Federico Bulos sobre si lo reconoció, Oscar contestó: “¿Qué me va a conocer? Pero me hizo así (NdeR: movió de un lado a otro la palma de su mano), me saludó, yo le grité, y siguió caminando. Chiquito, muy chiquitito, flaquito”, lo describió.

Por último, le preguntó a Fucks a quién prefería, si a los Rolling Stones o a Los Beatles. “Me gustan más los Beatles, inventaron algunas cosas, hasta una forma de vestirse, es otra cosa, pero los Stones son...”, contestó, sin terminar su respuesta, el Chavo. “Tremendos”, cerró Ruggeri, quien, como siempre, añadió “la pata argentina” a la conversación. “Bueno, nosotros también tenemos Soda Stereo. Los mexicanos aman a Soda Stereo pero de una manera tremenda”, reveló Oscar, quien vivió algunos años en México. Además, sumó entre los artistas destacados a Charly García, Andrés Calamaro y Fito Páez, del cual, confesó, vio la serie biográfica.

