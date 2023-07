¿Boca o River? Oscar Ruggeri opinó sin vueltas sobre el pase de Facundo Colidio

escuchar

El columnista de F90 (ESPN), Oscar Ruggeri, se refirió este miércoles al pase del futbolista Facundo Colidio, que se formó en las inferiores de Boca Juniors, a su archirrival, River Plate. En este mercado de pases, el mediocampista tuvo sobre la mesa la posibilidad de jugar en ambos equipos, y se inclinó por el conjunto Millonario. Al respecto, los periodistas del programa discutieron sobre la influencia de su representante en la decisión.

El tema lo introdujo el conductor designado, Chavo Fucks, quien sugirió que, al margen del mejor momento futbolístico que atraviesa River, “también pudo haber tenido que ver el representante, porque está más cerca de River que de Boca”, en relación a Hernán Berman. Tajante, Ruggeri salió al cruce del animador, y en defensa de Colidio, lanzó: “No, decide el jugador”.

Luego, el periodista afinó su argumentación y dijo que “Colidio eligió a River”, pero “no hay que dejar pasar por alto al representante”. A pesar de concordar con su frase inicial, el Cabezón intervino de vuelta en el discurso de Fucks para reiterar que “el jugador elige”.

Acto seguido, el relator Federico Bulos participó para preguntar: “¿El representante no tiene nada que ver?”. Más concesivo, Oscar replicó: “Poco que ver”. Después, en línea con Fucks, el Negro señaló que el agente del futbolista “tranquilamente puede influir sobre la determinación de un jugador, porque con 23 años es todavía un pibe, y mucho más si el representante tiene una relación estrecha directa concreta con determina dirigencia, lo cual no tiene nada de malo”.

#ESPNF90 | #ESPNenStarPlus



SOLO RESTA LA FIRMA



Facundo Colidio se decidió por River, pese al interés de Boca. ¡Así lo analizamos!



Mirá Fútbol 90 en vivo, acá --> https://t.co/uFJThyHdRX pic.twitter.com/mqp5YEl0Uk — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) July 19, 2023

A su turno, Fucks retomó el hilo del debate, y convino en que “hay una explicación futbolística” en la decisión de Colidio, y que tiene cierta “lógica que elija a River”, de acuerdo al presente que atraviesan uno y otro club. Sin abandonar su posición, el comentarista deportivo remarcó los “vínculos estrechos” que Berman tiene con River, “porque tiene muchos jugadores ahí, y es un tipo que labura hace muchos años” en ese club. “No miren para otro lado, no se hagan los sonsos, basta con el mundo de Hansel y Gretel”, ironizó el Chavo, mientras miraba a Ruggeri.

Con una sonrisa socarrona, Oscar contestó: “El representante le puede decir algo, ¿pero el pibe de 23 años no va a mirar lo que hace River, cómo juega River?”. “¡Esa parte te dijimos que sí!”, exclamó, con velocidad, Bulos. “No, vos no”, retrucó el exfutbolista. “Te dijimos que es absolutamente lógico que elija River porque, más vale, está a la vista”, respondió Federico. “¡Y listo! Elige el nene”, sentenció, con intención de clausurar el debate, Oscar.

No obstante, el periodista volvió a la carga, y consideró que “Berman, con la relación que tiene con Brito”, si “le dice me voy a llevar un jugador a Boca, ¿no se va a enojar? Dale, seme sincero”, le pidió, infructuosamente, Bulos a su compañero, quien optó por no responder.

LA NACION